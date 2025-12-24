Понад 1000 днів розлуки: лікар після полону РФ освідчився в прямому ефірі (відео)

Український педіатр Сергій Дорошенко потрапив у полон в Маріуполі на початку повномасштабного вторгнення у РФ, та його кохана не втрачала надії на його повернення. Напередодні Різдва він попросив її руки в прямому ефірі телебачення.

Повернений з російського полону цивільний лікар Сергій Дорошенко освідчився в прямому ефірі ТСН у Святвечір, 24 грудня. Він повернувся додому цього року після 1030 днів розлуки з родиною. З коханою Тетяною чоловік має чотирьох спільних дітей: старшу дорослу доньку, маленьку донечку і двох синів.

Журналісти нагадали, що з 6 266 українців, що повернулися з полону РФ за час повномасштабної війни, 403 є цивільними громадянами. Їх повертати найтяжче, оскільки окупанти не хочуть підтверджувати їхні прізвища. Цивільних лікарів росіяни називають "корисними полоненими", бо вони можуть робити перев'язки ув'язненим в колоніях.

Сергій пішов у військкомат 25 лютого 2022 року, допомагав пораненим на маріупольському комбінаті імені Ілліча, а після захоплення міста окупантами потрапив у ворожий полон. Тетяна з трьома маленькими дітьми (найменшій Маргариті виповнився рік, Олексію було два роки, а Олександру шість) пережила 86 днів бомбардування Маріуполя в підвалі, а після окупації виїхала до Польщі, пройшовши через російські фільтраційні табори, далі — в Італію, а звідти повернулася в Україну, почала шукати Сергія та дізналася, що він потрапив у полон.

Чоловік повернувся додому у 2025 році. На запитання журналістів, чи був він впевнений у своєму порятунку, лікар відповів, що від сумнівів його рятувала віра в його дружину.

"Я був впевнений у своїй родині, я був впевнений у своїй дружині, бо вона це я, моя половина, частина мене, тому я не міг вважати інакше. Я навіть крихти сумніву не мав всі ці три роки в полоні. Я був впевнений, що в мене є тил", — сказав Сергій.

Тетяна додала, що не втрачала надії та не опускала рук, поки її коханий був у полоні ворога.

"І це дуже важко, особливо на свята. Але я вірю, я знаю, я впевнена, що всі наші хлопці та дівчата повернуться додому", — сказала вона.

Після запитань ведучих Сергій несподівано дістав обручку й освідчився Тетяні, а його обраниця відповіла згодою.

