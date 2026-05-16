У Києві біля ТРЦ Blockbuster Mall утворилися кілометрові черги: що відбувається (відео)

У Києві 16 травня відбудеться перший за чотири роки концерт українського гурту "Бумбокс".

І хоча виступ колективу анонсовано на 19:00, а розігрів — на 17:00, біля ТРЦ Blockbuster Mall утворилися величезні черги, оскільки тисячі шанувальників поспішають на концерт. Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.

На своїй сторінці в Instagram колектив опублікував фото, на якому люди буквально заполонили парковку перед центром.

У коментарях шанувальники скаржаться, що змушені стояти під сонцем, а воду в них нібито забрали. Багато хто запитує, чому концерт не починається.

Одна з користувачок із посиланням на коментарі в Threads гурту написала, що на 17:00 — розігрів, а власне виступ Хливнюка і Ко — о 19:00.

Відео дня

Ще до початку заходу "Бумбокс" випустив пам'ятку про концерт, наголосивши, що в разі повітряної тривоги виступ буде призупинено, а також вказав, де можна купити дощовики в разі опадів, оскільки парасольки на концерті можуть перешкодити іншим глядачам бачити виступ.

Сьогодні "Бумбокс" представить свій міні-альбом "Живий". Згідно з інформацією на сайті гурту, всі квитки на концерт було продано ще два місяці тому, тому колектив вирішив дати ще один виступ 17 травня там же. Більше сольних концертів "Бумбокс" у Києві 2026 року не планується.

"Гурт перебуває у чудовій формі після концертів Європою та США і готує програму, яка об'єднає новий і старий матеріал. "Тройка", рок-н-рол, акустичний Бумбокс — буде все, за що ви любите Хливнюка і К", — йдеться на сайті.

Гроші від концертів підуть до Фонду Андрія Хливнюка на закупівлю комплексів БпЛА "Сич", генераторів, портативних зарядних станцій, засобів зв'язку та іншого необхідного спорядження.

Шанувальникам нагадали, що Blockbuster Mall обладнаний найбільшим в Україні сертифікованим бомбосховищем, площею понад 50 000 квадратних метрів, яке може вмістити до 25 000 осіб.

Окремо колектив подякував тим, хто чотири роки зберігав квитки на концерт, який мав відбутися ще чотири роки тому:

"Саме ваша віра зробила цей концерт можливим. Побачимося".

Раніше Фокус писав, що:

Також ми повідомляли, що гурти "Бумбокс" і "Без Обмежень" офіційно набули статусу критично важливих підприємств для економіки та життєдіяльності населення України.