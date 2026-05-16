В Киеве возле ТРЦ Blockbuster Mall образовались километровые очереди: что происходит (видео)

В Киеве 16 мая состоится первый за четыре года концерт украинской группы "Бумбокс".

И хотя выступление коллектива анонсировано на 19:00, а разогрев — на 17:00, возле ТРЦ Blockbuster Mall образовались огрмоные очереди, поскольку тысячи поклонников спешат на концерт. Соответствующие видео публикуют местные Telegram-каналы.

На своей странице в Instagram коллектив опубликовал фото, на котором люди буквально заполонили парковку перед центром.

В комментариях поклонники жалуются, что вынуждены стоять под солнцем, а воду у них якобы забрали. Многие спрашивают, почему концерт не начинается.

Одна из пользовательниц со ссылкой на комментарии в Threads группы написала, что на 17:00 — разогрев, а собственно выступление Хлывнюка и Ко – в 19:00.

Еще до начала мероприятия "Бумбокс" выпустил памятку о концерте, подчеркнув, что в случае воздушной тревоги выступление будет приостановлено, а также указал, где можно купить дождевики в случае осадков, поскольку зонтики на концерте могут помешать другим зрителям видеть выступление.

Сегодня "Бумбокс" представит свой мини-альбом "Живий". Согласно информации на сайте группы, все билеты на концерт были проданы еще два месяца назад, поэтому коллектив принял решение дать еще одно выступление 17 мая там же. Больше сольных концертов "Бумбокс" в Киеве в 2026 году не планируется.

"Группа находится в отличной форме после концертов по Европе и США и готовит программу, которая объединит новый и старый материал. "Тройка", рок-н-ролл, акустический Бумбокс – будет все за что вы любите Хливнюка и К", — говорится на сайте.

Деньги от концертов пойдут в Фонд Андрея Хливнюка на закупку комплексов БпЛА "Сыч", генераторов, портативных зарядных станций, средств связи и другого необходимого снаряжения.

Поклонникам напомнили, что Blockbuster Mall оборудован крупнейшим в Украине сертифицированным бомбоубежищем, площадью более 50 000 квадратных метров, которое может вместить до 25 000 человек.

Отдельно коллектив поблагодарил тех, кто четыре года хранил билеты на концерт, который должен был состояться еще четыре года назад:

"Именно ваша вера сделала этот концерт возможным. Увидимся".

Также мы сообщали, что группы "Бумбокс" и "Без Обмежень" официально получили статус критически важных предприятий для экономики и жизнедеятельности населения Украины.