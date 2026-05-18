У Білорусі відкрили справу проти лідера гурту "Ляпіс Трубєцкой": у чому його звинувачують

У Білорусі порушили кримінальну справу на лідера групи "Ляпіс Трубєцкой" Сергія Міхалка. Слідчі запропонували Міхалку, який виступив проти режиму Лукашенка, добровільно з'явитися в управління Слідчого комітету Мінська.

Його судитимуть заочно. Що стало приводом для відкриття справи, не уточнюється. Про це повідомляє Слідчий комітет Білорусі.

"Обвинуваченому Міхалку С.В. необхідно з'явитись за адресою: м. Мінськ, вул. Фізкультурна, 31", — повідомили у силовому відомстві.

Як пише білоруська служба "Радіо Свобода", музиканта звинувачують у статтях про розпалювання ворожнечі (стаття 130 КК Білорусі) та образу Олександра Лукашенка (стаття 368 КК Білорусі). Перша стаття передбачає покарання від штрафу до 5 років позбавлення волі. За статтею про образу Лукашенка Міхалку загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Видання "Дзеркало" повідомляє, що у 2024 році в Білорусі оголосили "екстремістською" пісню групи "Не бути скотам", яка була записана у 2011 році на вірші класика білоруської літератури Янки Купали.

Також відомо, що справа розглядатиметься у рамках "спеціального провадження", тобто заочно.

Сергій Міхалок: що відомо про музиканта

Сергій Міхалок – білоруський та український музикант, один із засновників гуртів "Ляпіс Трубєцкой" та Brutto. У 2015 році він отримав посвідку на проживання в Україні, а через п’ять років став заслуженим артистом України.

