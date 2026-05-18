В Беларуси открыли дело против лидера группы "Ляпис Трубецкой": в чем его обвиняют

В Беларуси возбудили уголовное дело на лидера группы "Ляпис Трубецкой" Сергея Михалка. Следователи предложили Михалку, который выступил против режима Лукашенко, добровольно явиться в управление Следственного комитета Минска.

Его будут судить заочно. Что стало поводом для открытия дела, не уточняется. Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

"Обвиняемому Михалку С.В. необходимо явиться по адресу: г. Минск, ул. Физкультурная, 31", — сообщили в силовом ведомстве.

Как пишет белорусская служба "Радио Свобода", музыканта обвиняют по статьям о разжигании вражды (статья 130 УК Беларуси) и оскорблении Александра Лукашенко (статья 368 УК Беларуси). Первая статья предусматривает наказание от штрафа до 5 лет лишения свободы. По статье об оскорблении Лукашенко Михалку грозит до четырех лет лишения свободы.

Издание "Зеркало" сообщает, что в 2024 году в Беларуси объявили "экстремистской" песню группы "Не быть скотам", которая была записана в 2011 году на стихи классика белорусской литературы Янки Купалы.

Также известно, что дело будет рассматриваться в рамках "специального производства", то есть заочно.

Сергей Михалок: что известно о музыканте

Сергей Михалок — белорусский и украинский музыкант, один из основателей групп "Ляпис Трубецкой" и Brutto. В 2015 году он получил вид на жительство в Украине, а через пять лет стал заслуженным артистом Украины.

