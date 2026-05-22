Будинок легенди: у Британії продають особняк Стівена Гокінга

Будинок Стівена Гокінга з п'ятьма спальнями, де він провів свої останні роки до смерті у віці 76 років, виставлено на продаж за 2,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Стівен Гокінг провів понад 50 років у Кембриджському університеті, вступивши туди в 1962 році як аспірант, і обіймав посаду професора математики з 1979 по 2009 рік. А його будинок розташований на одній із найпрестижніших вулиць Кембриджа, лише за півмилі від центру міста, пише Daily Mail.

Цей оосбняк, виставлений на продаж агентством нерухомості Bidwells, описується як "дуже оригінальний і архітектурно цікавий" з відкритими дерев'яними балками.

У будинку також є склепінчасті стелі, мансардні вікна і три вітальні, дві ванні кімнати, камін, підлога з масиву дуба і доглянутий сад.

У 2020 році його вже продавали за 2 мільйони фунтів стерлінгів. Нинішні власники відремонтували будинок і додали кабінет і спальню на першому поверсі.

Ріелтори зазначили, що в результаті вийшов ретельно перепроєктований будинок, що поєднує в собі "архітектурну цінність, історичну значущість і сучасні зручності".

На думку видавництва Penguin Books, Гокінг був "одним із найвидатніших мислителів світу" і обіймав посаду Лукасівського професора математики в Кембриджі з 1979 до 2009 року.

Ця посада є однією з найпрестижніших в академічному середовищі.

У 21 рік у нього діагностували бічний аміотрофічний склероз, який паралізував його на десятиліття, але він набагато пережив прогнози, доживши 76 років і спілкуючись за допомогою сучасних пристосувань, життя. Коли Гокінгу поставили діагноз БДН, лікарі давали йому всього два роки життя.

