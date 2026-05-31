Чіплявся на улюблених скачках королеви: принца Ендрю звинуватила в домаганнях офіціантка

На адресу скандального члена королівської сім'ї Великої Британії, раніше відомого як принц Ендрю, надійшли нові звинувачення: офіціантка, яка працювала на скачках Royal Ascot, звинуватила його в неналежній поведінці.

Жінка заявила, що 66-річний Ендрю Маунтбаттен-Віндзор поводився неналежно на фешенебельних перегонах в Аскоті 2002 року. Його мати, королева Єлизавета, була присутня на цьому заході в Беркширі разом з іншими високопоставленими членами королівської сім'ї в рік свого Золотого ювілею, пише Daily Star.

У поліції заявили, що не можуть вдаватися в подробиці. Але колишній принц Ендрю, якого позбавили титулу через скандал з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, часто відвідував скачки разом зі своїми королівськими родичами. У 2002 році Ендрю відвідував два з п'яти днів скачок і був сфотографований зі своїми братами, королем Чарльзом і принцом Едвардом.

На перегонах в Аскоті Ендрю 2000 року приймав у королівській ложі Джеффрі Епштейна і його подругу Гіслейн Максвелл у День дам. У лютому Ендрю заарештували у свій 66-й день народження в маєтку Сандрінгем у Норфолку за підозрою у зловживанні службовим становищем.

Ендрю завжди заперечував будь-які правопорушення. Це відбувається на тлі розслідування детективами десятирічної роботи колишнього герцога як урядового торгового представника з 2001 по 2011 рік. У сенсаційних документах, оприлюднених главою Міністерства юстиції США, стверджується, що він ділився конфіденційними урядовими звітами з Епштейном.

Поліція нещодавно повідомила, що її розслідування охоплює ширше коло потенційних злочинів, включно зі злочинами проти моралі та корупцією. Начальники поліції заявили, що будь-які нові докази можуть стати частиною розслідування або розглядатися як "самостійні". Раніше король запропонував "повною мірою співпрацювати" з поліцейським розслідуванням справи Ендрю.

Букінгемський палац заявив: "У зв'язку з триваючим поліцейським розслідуванням щодо пана Маунтбаттена-Віндзора, давати коментарі з цих питань неможливо".

Ці події розгорнулися після заяв про те, що Сара Фергюсон домагається "хорошої пенсії" від королівської сім'ї, щоб уникнути скандального виступу в стилі Опри Вінфрі. Звинувачення з'явилися на тлі того, як принцеси Беатріс і Євгенія дедалі більше втягуються в хаос у сім'ї Йорків.

Біограф королівської сім'ї Ендрю Лоуні стверджує, що король Чарльз і принц Вільям зажадали провести фінансову перевірку грошей сестер, але принцеси заблокували розслідування. Оновлена версія біографії Лоуні під назвою "Зліт і падіння дому Йорків" з'явилася на прилавках магазинів, супроводжуючись хвилею нових звинувачень.

