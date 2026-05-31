Приставал на любимых скачках королевы: принца Эндрю обвинила в домогательствах официантка

В адрес скандального члена королевской семьи Великобритании, ранее известного как принц Эндрю, поступили новые обвинения: официантка, работавшая на скачках Royal Ascot, обвинила его в неподобающем поведении.

Женщина заявила, что 66-летний Эндрю Маунтбаттен-Виндзор вел себя неподобающе на фешенебельных скачках в Аскоте в 2002 году. Его мать, королева Елизавета, присутствовала на этом мероприятии в Беркшире вместе с другими высокопоставленными членами королевской семьи в год своего Золотого юбилея, пишет Daily Star.

Против Эндрю выдвинули новые обвинения

В полиции заявили, что не могут вдаваться в подробности. Но бывший принц Эндрю, которого лишили титула из-за скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, часто посещал скачки вместе со своими королевскими родственниками. В 2002 году Эндрю посещал два из пяти дней скачек и был сфотографирован со своими братьями, королем Чарльзом и принцем Эдвардом.

На скачках в Аскоте Эндрю в 2000 году принимал в королевской ложе Джеффри Эпштейна и его подругу Гислейн Максвелл в День дам. В феврале Эндрю был арестован в свой 66-й день рождения в поместье Сандрингем в Норфолке по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Эндрю всегда отрицал какие-либо правонарушения. Это происходит на фоне расследования детективами десятилетней работы бывшего герцога в качестве правительственного торгового представителя с 2001 по 2011 год. В сенсационных документах, обнародованных главой Министерства юстиции США, утверждается, что он делился конфиденциальными правительственными отчетами с Эпштейном.

Полиция недавно сообщила, что ее расследование охватывает более широкий круг потенциальных преступлений, включая преступления против морали и коррупцию. Начальники полиции заявили, что любые новые доказательства могут стать частью расследования или рассматриваться как "самостоятельные". Ранее король предложил "в полной мере сотрудничать" с полицейским расследованием дела Эндрю.

Букингемский дворец заявил: "В связи с продолжающимся полицейским расследованием в отношении г-на Маунтбаттен-Виндзора, давать комментарии по этим вопросам невозможно".

Эти события развернулись после заявлений о том, что Сара Фергюсон добивается "хорошей пенсии" от королевской семьи, чтобы избежать скандального выступления в стиле Опры Уинфри. Обвинения появились на фоне того, как принцессы Беатрис и Евгения все больше втягиваются в хаос в семье Йорков .

Биограф королевской семьи Эндрю Лоуни утверждает, что король Чарльз и принц Уильям потребовали провести финансовую проверку денег сестер, но принцессы заблокировали расследование. Обновленная версия биографии Лоуни под названием "Взлет и падение дома Йорков" появилась на прилавках магазинов, сопровождаясь волной новых обвинений.

