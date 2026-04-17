Найдена в Альпах: экс-супругу принца Эндрю заметили на дорогом курорте после 7 месяцев укрытия (фото)

66-летняя бывшая герцогиня Йоркская и экс-супруга принца Эндрю Сара Фергюсон внезапно засветилась в Австрии после около 7 месяцев абсолютной тишины.

Сару Фергюсон заметили на роскошном горнолыжном курорте в Альпах, когда бывшая королевская особа вышла из затемненного минивэна Mercedes вблизи своего шале. Об этом 16 апреля сообщило издание The Sun.

"Одетая в синее пальто и с бирюзовой сумкой с рафией в руках, она спрятала свои характерные рыжие локоны под белой бейсболкой", — рассказали очевидцы.

Сара Фергюсон, лишенная в 2025 году титула герцогини Йоркской, не появлялась на публике в течение 213 дней. Она хранит молчание вокруг призывов свидетельствовать по делу скандального американского миллиардера Джеффри Эпштейна. С радаров бывшая королевская особа исчезла именно в то время, когда была обнародована очередная порция "файлов Эпштейна", где содержались в частности электронные письма между ними.

Сару Фергюсон хотят допросить по делу Эпштейна

Издание The Sun 17 апреля также обнародовало еще одну новость о Саре Фергюсон. В ней говорится, что экс-супругу принца Эндрю начали призывать пойти в американскую прокуратуру и полицию Британии, чтобы дать показания по делу Эпштейна.

Хотя прямых доказательств совершения женщиной каких-либо уголовных преступлений нет, инсайдеры сообщили, что правоохранители хотят допросить ее обо всем, что ей известно относительно Эпштейна. Конгресс США в частности хочет допросить Сару о том, что ей известно об участии принца Эндрю в сделках скандального миллиардера.

Фергюсон никак не комментировала эти призывы и не давала ответов о том, согласится ли когда-нибудь свидетельствовать по делу.

Напомним, 1 марта издание Daily Mail сообщало, что дворец запретил принцессам Беатрис и Евгении посещать королевские мероприятия на фоне скандала вокруг Эпштейна и их родителей.

В феврале газета Daily Mail писала, что Сара Фергюсон сбежала из страны на фоне скандала с Эпштейном и обратилась в "самую дорогую оздоровительную клинику мира".