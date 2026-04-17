Знайдена в Альпах: ексдружину принца Ендрю помітили на дорогому курорті після 7 місяців переховування (фото)

66-річна колишня герцогиня Йоркська та ексдружина принца Ендрю Сара Фергюсон раптово засвітилася в Австрії після близько 7 місяців абсолютної тиші.

Сару Фергюсон помітили на розкішному гірськолижному курорті в Альпах, коли колишня королівська особа вийшла з затемненого мінівена Mercedes поблизу свого шале. Про це 16 квітня повідомило видання The Sun.

"Одягнена в синє пальто і з бірюзовою сумкою з рафії в руках, вона сховала свої характерні руді локони під білою бейсболкою", — розповіли очевидці.

Сара Фергюсон, позбавлена у 2025 році титулу герцогині Йоркської, не з'являлася на публіці протягом 213 днів. Вона зберігає мовчання довкола закликів свідчити у справі скандального американського мільярдера Джеффрі Епштейна. З радарів колишня королівська особа зникла саме у той час, коли було оприлюднено чергову порцію "файлів Епштейна", де містилися зокрема електронні листи між ними.

Сару Фергюсон хочуть допитати щодо справи Епштейна

Видання The Sun 17 квітня також оприлюднило ще одну новину про Сару Фергюсон. У ній йдеться, що ексдружину принца Ендрю почали закликати піти до американської прокуратури та поліції Британії, щоб дати свідчення у справі Епштейна.

Хоча прямих доказів скоєння жінкою будь-яких кримінальних злочинів немає, інсайдери повідомили, що правоохоронці хочуть допитати її про все, що їй відомо щодо Епштейна. Конгрес США зокрема хоче допитати Сару про те, що їй відомо про участь принца Ендрю в операціях скандального мільярдера.

Фергюсон ніяк не коментувала ці заклики і не давала відповідей про те, чи погодиться коли-небудь свідчити у справі.

Нагадаємо, 1 березня видання Daily Mail повідомляло, що палац заборонив принцесам Беатріс та Євгенії відвідувати королівські заходи на тлі скандалу довкола Епштейна та їхніх батьків.

У лютому газета Daily Mail писала, що Сара Фергюсон втекла з країни на тлі скандалу з Епштейном та звернулася до "найдорожчої оздоровчої клініки світу".