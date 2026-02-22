Сара Фергюсон втекла з країни і звернулася до "найдорожчої оздоровчої клініки світу" на тлі скандалу з Епштейном

Колишня дружина позбавленого титулів принца Ендрю Сара Фергюсон на тлі скандалу з Джеффрі Епштейном покинула Велику Британію і звернулася до оздоровчої клініки, яка вважається найдорожчою у світі.

66-річна колишня герцогиня Йоркська втекла з країни, коли вона та експринц Ендрю опинилися в центрі скандалу навколо Епштейна, який "зруйнував її життя". Про це пише видання Daily Mail.

Після нових подробиць у справі скандального американського мільярдера Епштейна Ендрю неодноразово фотографували представники медіа. Однак його колишня дружина востаннє була помічена на хрещенні онуки 12 грудня, що відбулося у палаці Сент-Джеймс.

Зникнення Фергюсон породило безліч чуток у мережі про те, куди ж вона могла подітися. Було також невідомо, де живе Сара, оскільки її з колишнім чоловіком "вигнали" з їхнього маєтку у Віндзорському парку після скандалу.

Проте журналістам видання вдалося з'ясувати, що колишня дружина Ендрю провела більшість періоду своєї відсутності у клініці Paracelsus Recovery Clinic, яка розташована у Швейцарії.

Paracelsus Recovery Clinic, куди звернулася Сара Фергюсон

Ця клініка розташована у Цюриху, а один лише день перебування у ній вартує 13 тисяч фунтів стерлінгів (або понад 750 тисяч гривень).

"Сара поїхала до Цюриха відразу після Різдва і пробула там до кінця січня. Вона завжди почувається в Paracelsus як вдома і знає, що там її чекають любов і увага, а також професійне лікування, коли вона почувається найбільш вразливою", — розповіло джерело видання у Швейцарії.

Інше джерело зазначило, що Сара — постійна клієнтка цієї клініки. За словами співрозмовника, жінка була "дуже пригнічена" публікацією листування з Епштейном, що обрала це місце для того, аби "втекти від усього". Оприлюднені листи свідчать про те, що вона підтримувала доволі тісний зв'язок зі скандальним бізнесменом.

Коли колишня дружина Ендрю завершила період "реабілітації" у Цюриху, то далі почала подорожувати світом. Вона відправилася у французькі Альпи, а далі — в Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ).

Варто зазначити, що Сара Фергюсон зіштовхнулася з низкою проблем після публікації нових файлів Епштейна. Видання BBC днями розповіло, що шість компаній, пов'язаних з колишньою дружиною Ендрю, припинили свою роботу. До того ж її спіткав суспільний осуд щодо справи, а також наклався стрес через вимушений переїзд.

Нагадаємо, 21 лютого видання Sky News повідомляло, що колишнього принца Ендрю хочуть "вигнати" з черги на престол.

20 лютого колишнього принца Ендрю поліція допитувала упродовж майже 12 годин.