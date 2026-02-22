Сара Фергюсон сбежала из страны и обратилась в "самую дорогую оздоровительную клинику мира" на фоне скандала с Эпштейном

Бывшая жена лишенного титулов принца Эндрю Сара Фергюсон на фоне скандала с Джеффри Эпштейном покинула Великобританию и обратилась в оздоровительную клинику, которая считается самой дорогой в мире.

66-летняя бывшая герцогиня Йоркская сбежала из страны, когда она и экс-бринц Эндрю оказались в центре скандала вокруг Эпштейна, который "разрушил ее жизнь". Об этом пишет издание Daily Mail.

После новых подробностей в деле скандального американского миллиардера Эпштейна Эндрю неоднократно фотографировали представители медиа. Однако его бывшая жена в последний раз была замечена на крещении внучки 12 декабря, которое состоялось во дворце Сент-Джеймс.

Исчезновение Фергюсон породило множество слухов в сети о том, куда же она могла деться. Было также неизвестно, где живет Сара, поскольку ее с бывшим мужем "выгнали" из их поместья в Виндзорском парке после скандала.

Однако журналистам издания удалось выяснить, что бывшая жена Эндрю провела большую часть периода своего отсутствия в клинике Paracelsus Recovery Clinic, которая расположена в Швейцарии.

Paracelsus Recovery Clinic, куда обратилась Сара Фергюсон

Эта клиника расположена в Цюрихе, а один лишь день пребывания в ней стоит 13 тысяч фунтов стерлингов (или более 750 тысяч гривен).

"Сара уехала в Цюрих сразу после Рождества и пробыла там до конца января. Она всегда чувствует себя в Paracelsus как дома и знает, что там ее ждут любовь и внимание, а также профессиональное лечение, когда она чувствует себя наиболее уязвимой", — рассказал источник издания в Швейцарии.

Другой источник отметил, что Сара — постоянная клиентка этой клиники. По словам собеседника, женщина была "очень подавлена" публикацией переписки с Эпштейном, что выбрала это место для того, чтобы "убежать от всего". Обнародованные письма свидетельствуют о том, что она поддерживала довольно тесную связь со скандальным бизнесменом.

Когда бывшая жена Эндрю завершила период "реабилитации" в Цюрихе, то дальше начала путешествовать по миру. Она отправилась во французские Альпы, а дальше — в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Стоит отметить, что Сара Фергюсон столкнулась с рядом проблем после публикации новых файлов Эпштейна. Издание BBC на днях рассказало, что шесть компаний, связанных с бывшей женой Эндрю, прекратили свою работу. К тому же ее постигло общественное осуждение по делу, а также наложился стресс из-за вынужденного переезда.

Напомним, 21 февраля издание Sky News сообщало, что бывшего принца Эндрю хотят "выгнать" из очереди на престол.

20 февраля бывшего принца Эндрю полиция допрашивала в течение почти 12 часов.