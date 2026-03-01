Скандал у родині: палац заборонив принцесам Беатріс та Євгенії відвідувати королівські події

37-річній принцесі Беатріс та 35-річній принцесі Євгенії королівський палац Великобританії заборонив з'являтися на офіційних заходах, що їх "повністю застало зненацька".

Такі обмеження для дочок колишнього принца Ендрю та Сари Фергюсон запровадили на тлі скандалу з Джеффрі Епштейном, що набув нових обертів упродовж останніх тижнів. Імена сестер кілька разів згадуються у так званих "файлах Епштейна", пише видання Daily Mail.

Принцесам вже сказали, що вони не можуть відвідати разом з іншими членами королівської сім'ї престижні кінні перегони в Аскоті. Подія запланована на червень цього року і має відбутися з особливим розмахом. Беатріс та Євгенія також не приєднаються до високопоставлених членів королівської родини під час офіційної процесії.

Джерела повідомили, що такий крок "повністю застав зненацька" принцес, які і так зазнали удару через арешт батька, який трапився нещодавно.

Проте на цьому обмеження можуть не закінчитися. Видання пише, що цей крок є частиною ширшого рішення виключити принцес з усіх публічних заходів у найближчому майбутньому.

Принцес Беатріс та Євгенію "застала зненацька" заборона ходити на королівські події Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Джерело повідомило виданню, що заборона ходити на королівські події стала наслідком зустрічей на високому рівні у палаці. Співрозмовник також зазначив, що сестрам вже повідомили про це, і новина "збила з пантелику" принцесу Беатріс.

"Беатріс найважче це переживає. Вона була повністю збита з пантелику всім цим", — повідомило джерело.

Також з'явилася інформація про те, що принц Вільям порадив іншим членам королівської сім'ї, аби ті не з'являлися на фотографіях з ними принаймні до кінця 2026 року. Подібна порада виключає будь-яку можливість Беатріс та Євгенії відвідувати королівські заходи.

