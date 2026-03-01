Скандал в семье: дворец запретил принцессам Беатрис и Евгении посещать королевские события

37-летней принцессе Беатрис и 35-летней принцессе Евгении королевский дворец Великобритании запретил появляться на официальных мероприятиях, что их "полностью застало врасплох".

Такие ограничения для дочерей бывшего принца Эндрю и Сары Фергюсон ввели на фоне скандала с Джеффри Эпштейном, который приобрел новые обороты на протяжении последних недель. Имена сестер несколько раз упоминаются в так называемых "файлах Эпштейна", пишет издание Daily Mail.

Принцессам уже сказали, что они не могут посетить вместе с другими членами королевской семьи престижные конные скачки в Аскоте. Событие запланировано на июнь этого года и должно состояться с особым размахом. Беатрис и Евгения также не присоединятся к высокопоставленным членам королевской семьи во время официальной процессии.

Источники сообщили, что такой шаг "полностью застал врасплох" принцесс, которые и так испытали удар из-за ареста отца, который случился недавно.

Однако на этом ограничения могут не закончиться. Издание пишет, что этот шаг является частью более широкого решения исключить принцесс из всех публичных мероприятий в ближайшем будущем.

Принцесс Беатрис и Евгению "застал врасплох" запрет ходить на королевские события Фото: Instagram/Sarah Ferguson

Источник сообщил изданию, что запрет ходить на королевские события стал следствием встреч на высоком уровне во дворце. Собеседник также отметил, что сестрам уже сообщили об этом, и новость "сбила с толку" принцессу Беатрис.

"Беатрис тяжелее всего это переживает. Она была полностью сбита с толку всем этим", — сообщил источник.

Также появилась информация о том, что принц Уильям посоветовал другим членам королевской семьи, чтобы те не появлялись на фотографиях с ними по крайней мере до конца 2026 года. Подобный совет исключает любую возможность Беатрис и Евгении посещать королевские мероприятия.

