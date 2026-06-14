Принцеса Беатріс та її чоловік почали уникати один одного на публіці, — Daily Mail

Принцеса Беатріс опинилася у вкрай скрутному становищі після того, як її батько, брат короля Чарльза III, Ендрю Маунтбеттен-Віндзор, був позбавлений титулу принца та всіх королівських привілеїв.

Вона та її чоловік, італійський аристократ Едоардо Мапеллі-Моцці, з яким вона заручилася сім років тому, а потім вийшла за нього заміж, виховують двох дочок і ведуть розкішний та дуже дорогий спосіб життя. Однак після того, як світ дізнався про зв'язки принца Ендрю зі скандальним фінансистом Джеффрі Епштейном, звинуваченим у педофілії, котрий наклав на себе руки, їхній шлюб опинився під загрозою, пише світська колумністка Шарлотта Гріффітс для Daily Mail.

У той час як принцеса Євгенія, сестра Беатріс, повністю припинила спілкування зі своїм батьком, її родичка продовжує підтримувати з ним стосунки, хай і таємно від громадськості.

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Принцеса Беатріс підтримує зв'язок із батьком

Поведінка тестя може негативно позначитися на бізнесі Мапеллі-Моцці. У 2007 році він заснував девелоперську та дизайнерську компанію Banda Property, яка спеціалізується на елітній нерухомості, архітектурному проектуванні та дизайні інтер'єрів, переважно в престижних районах Лондона.

Серед його клієнтів — найбагатші люди Сполученого Королівства, для яких репутація — це не просто порожні слова, і тепер родинні зв’язки з королівською родиною, якими Едоардо пишався, можуть зіграти на його шкоду, вважає автор колонки.

Друзі пари зазначають, що між подружжям дедалі більше відчувається напруга. Так, два тижні тому журналіст Пірс Морган опублікував знімки, на яких Едо розважається в Сен-Тропе, насолоджуючись розкішним рибним обідом у Le Club 55, найдорожчому й ультраексклюзивному прибережному ресторані для денних вечірок.

Поруч із ним сиділа Аманда Холден у відвертій сукні, курячи сигари, а поруч — колишня гламурна модель Келлі Брук. Також була присутня Габріела Пікок, дієтологиня, яка допомогла принцу Гаррі підготуватися до весілля і яка консультує короля Чарльза з питань харчування.

Дружини на цьому святі життя не було. Відсутність принцеси змусила одного з гостей припустити, що Едоардо був там сам і "поводився так, ніби він неодружений".

Мапеллі-Моцці (у синій сорочці) випадково потрапив у кадр Пірса Моргана в Сен-Тропе Фото: Скриншот

Однак Беатріс також була в Сен-Тропе і, як повідомляється, теж провела перший день у тому ж Le Club 55. Наступного дня вона залишилася вдома, посилаючись на мігрень, а її чоловік пішов на вечірку.

Оточення Беатріс зазначає, що останнім часом таких випадків розлуки стало багато.

Мапеллі-Моцці почувається незручно через скандал зі своїм тестем і намагається дистанціюватися від нього. Кажуть, він настійно просив свою дружину не з'являтися на публіці з Ендрю, і тепер зв'язок дочки та батька "руйнує репутацію бренду Banda".

Джерело, наближене до Едо, розповіло журналістам, що, коли вибухнув скандал із Джеффрі Епштейном, він поїхав з Великої Британії, фактично залишивши дружину майже на місяць у "важкий для неї час", щоб заспокоїти своїх заможних міжнародних клієнтів.

За його словами, це було необхідно для порятунку його бізнесу.

Що стосується Беатріс, то вона, як кажуть її близькі, останнім часом "затоплює свої печалі" тихими вечорами в пабі або в гостях у друзів, часто розридаючись, якщо вип’є занадто багато.

Принцеса Беатріс публічно не коментувала тему свого шлюбу, дотримуючись давньої королівської традиції "не виносити сміття з хати".

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Жертва Епштейна зізналася, що вечеряла з принцом Ендрю в королівському палаці та була присутня на святі з нагоди повноліття принцеси Беатріс.

37-річній принцесі Беатріс і 35-річній принцесі Євгенії королівський палац Великої Британії заборонив з'являтися на офіційних заходах, що їх "повністю застало зненацька".

Також ми повідомляли, що принцес Беатріс та Євгенію можуть позбавити титулів.