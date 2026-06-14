Принцесса Беатрис и ее муж начали избегать друг друга на публике, — Daily Mail

Принцесса Беатрис оказалась в крайне сложном положении после того, как ее отец, брат короля Чарльза III, Эндрю Майнтбеттен-Виндзор лишился титула принца и всех королевских привилегий.

Она и ее супруг, итальянский аристократ Эдоардо Мапелли-Моцци, с которы она обручилась семь лет назад, а затем вышла за него замуж, воспитывают двух дочерей и ведут роскошный и очень дорогой способ жизни. Однако после того, как мир узнал о связи принца Эндрю со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, обвиненном в педофилии и покончившим с собой, их брак оказался под угрозой, пишет светская колумнистка Шарлотта Гриффитс для Daily Mail.

В то время, как принцесса Евгения, сестра Беатрис, прекратила всяческое общение со своим отцом, ее родственница продолжает поддерживать с ним отношения, пусть и втайне от публики.

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Принцесса Беатрис поддерживает контакты с отцом

Похождения тестя могут сказаться на бизнесе Мапелли-Моцци. В 2007 году он основал девелоперскую и дизайнерскую компанию Banda Property, которая специализируется на элитной недвижимости, архитектурном проектировании и дизайне интерьеров, преимущественно в престижных районах Лондона.

Среди его клиентов — богатейшие люди Соединенного Королевства, для которых репутация является не пустым звуком, и теперь родство с королевской семьей, которым Эдоардо гордился, может сыграть в минус, считает автор колонки.

Друзья пары отмечают, что между супругами все больше чувствуется напряжение. Так, две недели назад журналист Пирс Морган опубликовал снимки, на которых Эдо веселится в Сен-Тропе, наслаждаясь роскошным рыбным обедом в Le Club 55, самом дорогом и ультраэксклюзивном прибрежном ресторане для дневных вечеринок.

Рядом с ним сидела Аманда Холден в откровенном платье, курящая сигары, а рядом — бывшая гламурная модель Келли Брук. Также присутствовала Габриэла Пикок, диетолог, которая помогла принцу Гарри подготовиться к свадьбе и которая консультирует короля Чарльза по вопросам питания.

Жены на этом празднике жизни не было. Отсутствие принцессы заставило одного из гостей предположить, что Эдоардо был там один и "вел себя так, будто он холост".

Мапелли-Моцци (в голубой рубашке) случайно попал в кадр Пирса Моргана в Сен-Тропе Фото: Скриншот

Однако Беатрис в Сен-Тропе тоже была и, как сообщается, тоже провела первый день в том же Le Club 55. На следующий день она осталась дома, сославшись на мигрень, а ее муж отправился на вечеринку.

Окружение Беатрис констатирует, что в последнее время таких случаев разлуки стало много.

Мапелли-Моцци чувствует себя неловко в свете скандал асо своим тестем и старается дистанциироваться от него. Поговаривают, он настоятельно просил свою жену не появляться на публике с Эндрю, и теперь свеязь дочери и отца "губительна для бренда Banda".

Близкий к Эдо источник рассказал журналистам, что, когда разразился скандал с Джеффри Эпштейном, он покинул Великобританию, фактически бросив жену почти на месяц в "трудное для нее время", чтобы успокоить своих состоятельных международных клиентов.

По его словам, это было необходимо для спасения его бизнеса.

Что касается Беатрис, то она, как говорят ее близкие, в последнее время "топит свои печали" тихими вечерами в пабе или в домах друзей, часто разражаясь слезами, если выпивает слишком много.

Каких-либо комментариев по теме своего брака принцесса Беатрис публично не давала, придерживаясь давней королевской традиции !не выносить сор из избы".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Жертва Эпштейна призналась, что ужинала с принцем Эндрю в королевском дворце и гуляла на совершеннолетии принцессы Беатрис.

37-летней принцессе Беатрис и 35-летней принцессе Евгении королевский дворец Великобритании запретил появляться на официальных мероприятиях, что их "полностью застало врасплох".

Также мы рассказывали, что принцесс Беатрис и Евгению могут лишить титулов.