Жертва Эпштейна призналась, что ужинала с принцем Эндрю в королевском дворце и гуляла на совершеннолетии принцессы

Одну из жертв миллиардера Джеффри Эпштейна водили на ужин с принцем Эндрю в Букингемский дворец. Она также присутствовала на праздновании 18-летия принцессы Беатрис.

Сара Кэлен раскрыла, что была на вечеринке по случаю празднования совершеннолетия дочери Эндрю и Сары Фергюсон в Виндзорском замке в 2006 году. Об этом сообщило издание The Sun.

Женщина давала показания перед Комитетом по надзору Палаты представителей США в рамках расследования в отношении покойного преступника. Это стало первым случаем, когда жертва, подвергшаяся насилию или ставшая объектом торговли людьми со стороны Эпштейна, рассказала о своих визитах в королевские резиденции.

Во время дачи показаний Кэлен призналась, что "в течение более десяти лет подвергалась сексуальному и психологическому насилию со стороны Джеффри Эпштейна". Она также отметила, что подверглась насилию со стороны трех соратников Эпштейна.

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Жертва Эпштейна Сара Кэлен рассказала о роли принца Эндрю Фото: Daily Mail

В то же время женщина отвергла информацию о том, что принц Эндрю совершал в отношении нее какие-либо "непристойные действия". Однако Келен вспомнила имя другой соратницы Эпштейна — Гислейн Максвелл, и заявила, что подвергалась насилию со стороны этой женщины.

Максвелл, Эпштейн и Харви Вайнштейн, другой преступник, также присутствовали на вечеринке по случаю 18-летия Беатрис.

"Мне кажется, что она (Максвелл — ред.), так сказать, научила Джеффри и сформировала его как личность, показала ему, как распоряжаться своими деньгами", — высказала свое мнение женщина.

По слова Келен, до Максвелл у Эпштейна не было частных самолетов и городского поместья.

Жертва Эпштейна также заявила, что в 2008 году, когда Эпштейн находился в тюрьме за домогательства к несовершеннолетней, Максвелл организовывала встречи между ним и Сарой Фергюсон — бывшей женой принца Эндрю.

Когда в королевский дворец обратились за комментариями после этих новых признаний, там сослались на прошлогоднее заявление о том, что король и королева выражают соболезнования пострадавшим от любых форм насилия.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

судья показал предсмертную записку Эпштейна;

сына дипломатов из Норвегии нашли мертвым: наследник Эпштейна покончил с собой.

Также стало известно, что предсмертную записку Эпштейна в течение семи лет хранили в хранилище суда в Нью-Йорке.