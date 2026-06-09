Жертва Епштейна зізналася, що вечеряла з принцом Ендрю в королівському палаці та гуляла на повнолітті принцеси

Одну з жертв мільярдера Джеффрі Епштейна водили на вечерю з принцом Ендрю у Букінгемський палац. Вона також була присутня на святкуванні 18-ліття принцеси Беатріс.

Сара Келен розкрила, що була на вечірці з нагоди відзначення повноліття доньки Ендрю і Сари Фергюсон у Віндзорському замку у 2006 році. Про це повідомило видання The Sun.

Жінка давала свідчення перед Комітетом з нагляду Палати представників США в межах розслідування щодо покійного злочинця. Це стало першим випадком, коли жертва, яка зазнала насильства або стала об’єктом торгівлі людьми з боку Епштейна, розповіла про свої візити до королівських резиденцій.

Під час надання свідчень Келен зізналася, що "протягом понад десяти років зазнавала сексуального та психологічного насильства з боку Джеффрі Епштейна". Вона також зазначила, що зазнала насильства з боку трьох соратників Епштейна.

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Жертва Епштейна Сара Келен розповіла про роль принца Ендрю Фото: Daily Mail

Водночас жінка відкинула інформацію про те, що принц Ендрю робив щодо неї будь-які "непристойні дії". Проте Келен пригадала ім'я іншої соратниці Епштейна — Гіслейн Максвелл, і заявила, що зазнавала насильства з боку цієї жінки.

Максвелл, Епштейн та Гарві Вайнштейн, інший злочинець, також були присутні на вечірці з нагоди 18-ліття Беатріс.

"Мені здається, що вона (Максвелл — ред.), так би мовити, навчила Джеффрі і сформувала його як особистість, показала йому, як розпоряджатися своїми грошима", — висловила свою думку жінка.

За слова Келен, до Максвелл в Епштейна не було приватних літаків і міського маєтку.

Жертва Епштейна також заявила, що у 2008 році, коли Епштейн перебував у в’язниці за домагання до неповнолітньої, Максвелл організовувала зустрічі між ним та Сарою Фергюсон — колишньою дружиною принца Ендрю.

Коли до королівського палацу звернулися за коментарями після цих нових зізнань, там послалися на минулорічну заяву про те, що король та королева висловлюють співчуття постраждалим від будь-яких форм насильства.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

суддя показав передсмертну записку Епштейна;

сина дипломатів із Норвегії знайшли мертвим: спадкоємець Епштейна наклав на себе руки.

Також стало відомо, що передсмертну записку Епштейна протягом семи років зберігали у сховищі суду в Нью-Йорку.