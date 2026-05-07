"Ніякого задоволення": суддя показав передсмертну записку Епштейна

Федеральний суддя оприлюднив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна. Про неї раніше писали ЗМІ. Про записку не повідомляли роками, з моменту смерті фінансиста.

Федеральний суддя розсекретив ймовірну передсмертну записку Джеффрі Епштейна. Документ не підтверджений і не датований, але його внесли до судового реєстру у справі колишнього співкамерника Епштейна, який заявив, що знайшов записку, пише CNN.

У записці, яку не підписано, йдеться:

"Вони допитували мене місяць — нічого не знайшли!!!

Це справжнє задоволення — мати можливість самому обрати час для прощання.

Жодного задоволення — воно того не варте!!!"

Записка Джеффрі Епштейна Фото: Соцсети

Співкамерник засудженого фінансиста заявив, що записку було написано після невдалої спроби самогубства Епштейна в липні 2019 року, за кілька тижнів до того, як його знайшли мертвим у камері в очікуванні суду за обвинуваченням у торгівлі людьми. Судово-медичний експерт встановив, що він покінчив життя самогубством.

Публікація матеріалів справи судом у середу сталася після того, як Міністерство юстиції заявило про розсекречення мільйонів документів, що перебувають у його розпорядженні і стосуються Епштейна.

Про існування ймовірної передсмертної записки вперше повідомила газета The New York Times, яка минулого тижня заявила, що записку приховували від громадськості майже сім років. Газета звернулася до окружного судді Кеннета Караса з проханням оприлюднити ймовірну записку та інші документи, що стосуються кримінальної справи співкамерника, і Міністерство юстиції не заперечувало проти прозорості.

"Очевидно, існує великий суспільний інтерес до обставин смерті Епштейна, описаних у клопотанні про розсекречення. Проте, оскільки уряд не має інформації про достовірність фактичного викладу подій, описаних у клопотанні про розсекречення, він передає справу до суду", — написало відомство Карасу в понеділок, вказавши, що йому невідомо, чи є передбачувана записка справжньою.

Повідомляють, що записку було виявлено в липні 2019 року співкамерником Епштейна, Ніколасом Тартагліоне, колишнім поліцейським, засудженим за четверне вбивство. Співкамерник заявив, що реанімував Епштейна під час першої невдалої спроби самогубства. Джерело в правоохоронних органах і джерело, знайоме з інцидентом, повідомили CNN у той час, що Епштейна знайшли в його тюремній камері на Мангеттені зі слідами на шиї.

"Джеффрі Епштейн намагався накласти на себе руки, коли перебував зі мною в камері. Я прокинувся і привів його до тями за допомогою штучного дихання. І на підтвердження своїх слів Джеффрі Епштейн написав передсмертну записку", — розповів Тартагліоне блогерові та письменниці Джессіці Рід Краус минулого року.

"Записка була в моїй книзі, коли я повернувся в камеру, я взяв книгу, щоб почитати, і знайшов її. Він написав її і вклеїв у книгу", — додав він.

Тартагліоне заявив, що його адвокати залучили експертів із почерку для підтвердження автентичності записки.

Наприкінці минулого місяця видання використовувало ці заяви як аргумент на користь того, що записка має бути оприлюднена.

Перша зафіксована спроба самогубства Епштейна досі викликає питання.

У 2019 році джерела повідомили CNN, що співробітникам в'язниці було незрозуміло, чи завдав Епштейн собі травм сам, чи дістав унаслідок падіння. За словами джерел, сам Епштейн заявив владі, що його побили і назвали педофілом.

Він також звинувачував свого співкамерника Тартагліоне у спробі вбивства, але пізніше відмовився від цих свідчень. Він говорив, що Тартагліоне не погрожував йому і що він нічого не пам'ятає про цей інцидент.

Згідно з висновком психолога наступного дня після ймовірної спроби самогубства, Епштейн заявив: "У мене немає бажання вбивати себе".

Потім Епштейна помістили під спостереження у столичному виправному центрі, де він перебував у стані, що запобігає самогубству. Пізніше він наклав на себе руки в тій самій в'язниці, і ця подія оточена теоріями змови, що ставлять під сумнів, чи дійсно він наклав на себе руки.

У торішньому меморандумі Міністерство юстиції США заявило, що немає доказів убивства Епштейна, і опублікувало 10 годин відеозаписів із камер спостереження у в'язниці, які показують, що ніхто не входив у камеру фінансиста в день його смерті.

Нагадаємо, брат Епштейна Марк не вірить у версію самогубства мільярдера і вважає, що слідство приховує факти.

Раніше стало відомо, що син відомих норвезьких дипломатів, якому Епштейн залишив 5 мільйонів доларів, наклав на себе руки.