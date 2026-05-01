Сина дипломатів із Норвегії знайдено мертвим: спадкоємець Джеффрі Епштейна наклав на себе руки

25-річного Едварда Юула Род-Ларсена, сина високопоставлених норвезьких дипломатів, якого називали "близнюком миру", було знайдено мертвим в Осло. Епштейн залишив йому і його сестрі по 5 мільйонів доларів.

Род-Ларсен наклав на себе руки 29 квітня, лише за кілька днів після того, як норвезька і французька поліція розпочали спільне розслідування щодо його батьків, дипломата Тер'є Род-Ларсена і Мони Юул, колишнього посла, повідомляє Daily Mail.

Емму та Едварда Род-Ларсен називали "близнюками світу"

Поліція почала розслідування щодо дипломатів після того, як стало відомо, що покійний Джеффрі Епштейн залишив у своєму заповіті Едварду і його сестрі-близнюку Еммі загалом 10 мільйонів доларів. Жодних припущень про будь-які протиправні дії з боку подружжя немає. Едварда та Емму Юул Род-Ларсен ніколи не звинувачували в будь-яких правопорушеннях і вони не отримали гроші Епштейна.

Згідно з документами, опублікованими Міністерством юстиції, які стосуються трасту Епштейна, ця сума збігається з тією, яку фінансист залишив своїй спільниці, торговці людьми Гіслейн Максвелл.

Адвокати подружжя, Томас Скьельбред і Джон Крістіан Елден, підтвердили смерть Едварда.

"Ця справа перебуває в тіні місяців суспільної уваги, яка давно перестала бути критичною і натомість стала підозрілою, спекулятивною і часом безмежною. Увага громадськості не тільки торкнулася двох батьків, а й мимоволі втягнула їхніх дітей у невблаганну машину громадського контролю", — написала юридична команда норвезьким журналістам.

Едварда Род-Ларсена і його сестру під час народження називали "близнюками світу", оскільки їхній батько, Род-Ларсен, був заступником генерального секретаря ООН, а їхня мати, Юул, на той час обіймала посаду державного секретаря Міністерства закордонних справ Норвегії.

Род-Ларсен і Юул відомі своєю вирішальною роллю в угодах Осло, ізраїльсько-палестинських мирних зусиллях 1990-х років — політичній історії, яка була настільки відома, що надихнула на створення бродвейського мюзиклу "Осло", що отримав премію "Тоні".

Тер'є і Юул Род-Ларсен із королевою Єлизаветою

Юул, яка донедавна обіймала посаду посла Норвегії в Йорданії, подала у відставку в лютому після того, як опинилася під пильною увагою через свої контакти з Епштейном. Міністерство закордонних справ країни почало розслідування у зв'язку з поінформованістю Юул про Епштейна і його контактами з ним.

У заяві для норвезького інформаційного агентства NTB Юул визнала, що було "неточно" описувати її контакти з Епштейном як мінімальні, але сказала, що ці контакти виникли у зв'язку з відносинами її чоловіка з Епштейном, і в неї не було з ним жодних незалежних соціальних або професійних контактів.

Вона написала, що її спілкування з Епштейном було "спорадичним і приватним", не входило в її офіційні обов'язки, але вона визнала, що їй слід було бути набагато обережнішою.

Міністерство закордонних справ заявило, що також розпочало перевірку фінансування і контактів із Міжнародним інститутом миру, аналітичним центром у Нью-Йорку, у період, коли його очолювала Род-Ларсен.

Минулого року Міністерство юстиції США оприлюднило безліч документів у справі Епштейна, в яких стверджували, що Род-Ларсен, будучи главою Міжнародного інституту миру, писав офіційні рекомендаційні листи владі США для отримання віз для молодих росіянок, пов'язаних з Епштейном.

Тер'є Род-Ларсен у компанії Білла Гейтса та Епштейна

В інших документах з архіву Епштейна стверджується, що 2015 року фінансист розпорядився виплатити Род-Ларсену 250 000 доларів.

В епіцентрі скандалу з Епштейном опинилися політичні та королівські кола Норвегії, зокрема генеральний директор Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде, який, як з'ясувалося, тричі вечеряв з Епштейном у діловому оточенні, а також спілкувався з фінансистом електронною поштою і в текстових повідомленнях.

Наразі Бренд перебуває під слідством Всесвітнього економічного форуму, запит на проведення якого він сам і подав.

Колишній прем'єр-міністр Норвегії Торбйорн Ягланд також перебуває під слідством за звинуваченням у "корупції за обтяжуючих обставин" через зв'язки з Епштейном.

Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт також опинилася під пильною увагою через свої стосунки з Епштейном, про які вона "глибоко шкодує".

52-річна Метте-Маріт, яка вийшла заміж за спадкоємного принца Гокона 2001 року, обмінялася десятками електронних листів з Епштейном, незважаючи на те, що знала про його тюремне ув'язнення за втягнення неповнолітньої дівчини в проституцію.

Її ім'я фігурувало щонайменше 1000 разів у мільйонах нових документів у справі Епштейна, опублікованих Міністерством юстиції США.

Нагадаємо, через сім років стало відомо, що Джеффрі Епштейн написав передсмертну записку.

Також стало відомо, що Епштейна пов'язували стосунки з Кариною Шуляк із Мінська. Він залишив їй мільйони доларів, свій острів у Карибському морі та дорогу нерухомість.