Сын дипломатов из Норвегии найден мертвым: наследник Джеффри Эпштейна покончил с собой

25-летний Эдвард Юул Род-Ларсен, сын высокопоставленных норвежских дипломатов, которого называли "близнецом мира", был найден мертвым в Осло. Эпштейн оставил ему и его сестре по 5 миллионов долларов.

Род-Ларсен покончил с собой 29 апреля, всего через несколько дней после того, как норвежская и французская полиция начали совместное расследование в отношении его родителей , дипломата Терье Род-Ларсена и Моны Юул, бывшего посла, сообщает Daily Mail.

Эмму и Эдварда Род-Ларсен называли "близнецами мира" Фото: Соцсети

Полиция начала расследование в отношении дипломатов после того, как стало известно, что покойный Джеффри Эпштейн оставил в своем завещании Эдварду и его сестре-близнецу Эмме в общей сложности 10 миллионов долларов. Никаких предположений о каких-либо противоправных действиях со стороны супругов нет. Эдварда и Эмму Юул Род-Ларсен никогда не обвиняли в каких-либо правонарушениях и они не получили деньги Эпштейна.

Согласно документам, опубликованным Министерством юстиции и касающимся траста Эпштейна, эта сумма совпадает с той, которую финансист оставил своей сообщнице, торговке людьми Гислейн Максвелл .

Адвокаты супругов, Томас Скьельбред и Джон Кристиан Элден, подтвердили смерть Эдварда.

"Это дело находится в тени месяцев общественного внимания, которое давно перестало быть критическим и вместо этого стало подозрительным, спекулятивным и порой безграничным. Внимание общественности не только затронуло двух родителей, но и невольно вовлекло их детей в неумолимую машину общественного контроля ", — написала юридическая команда норвежским журналистам.

Эдварда Род-Ларсена и его сестру при рождении называли "близнецами мира", поскольку их отец, Род-Ларсен, был заместителем генерального секретаря ООН, а их мать, Юул, в то время занимала должность государственного секретаря Министерства иностранных дел Норвегии.

Род-Ларсен и Юул известны своей решающей ролью в соглашениях Осло, израильско-палестинских мирных усилиях 1990-х годов — политической истории, которая была настолько известна, что вдохновила на создание получившего премию "Тони" бродвейского мюзикла "Осло".

Терье и Юул Род-Ларсен с королевой Елизаветой Фото: The Royal Family

Юул, которая до недавнего времени занимала должность посла Норвегии в Иордании, подала в отставку в феврале после того, как оказалась под пристальным вниманием из-за своих контактов с Эпштейном. Министерство иностранных дел страны начало расследование в связи с осведомленностью Юул об Эпштейне и его контактами с ним.

В заявлении для норвежского информационного агентства NTB Юул признала, что было "неточно" описывать ее контакты с Эпштейном как минимальные, но сказала, что эти контакты возникли в связи с отношениями ее мужа с Эпштейном, и у нее не было с ним никаких независимых социальных или профессиональных контактов.

Она написала, что ее общение с Эпштейном было "спорадическим и частным", не входило в ее официальные обязанности, но она признала, что ей следовало быть гораздо осторожнее.

Министерство иностранных дел заявило, что также начало проверку финансирования и контактов с Международным институтом мира, аналитическим центром в Нью-Йорке, в период, когда его возглавляла Род-Ларсен.

В прошлом году Министерство юстиции США обнародовало множество документов по делу Эпштейна, в которых утверждалось, что Род-Ларсен, будучи главой Международного института мира, писал официальные рекомендательные письма властям США для получения виз для молодых россиянок, связанных с Эпштейном.

Терье Род-Ларсен в компании Билла Гейтса и Эпштейна Фото: Соцсети

В других документах из архива Эпштейна утверждается, что в 2015 году финансист распорядился выплатить Род-Ларсену 250 000 долларов.

В эпицентре скандала с Эпштейном оказались политические и королевские круги Норвегии, в том числе генеральный директор Всемирного экономического форума Берге Бренде, который, как выяснилось, трижды ужинал с Эпштейном в деловой обстановке, а также общался с финансистом по электронной почте и в текстовых сообщениях.

В настоящее время Бренд находится под следствием Всемирного экономического форума, запрос на проведение которого он сам и подал.

Бывший премьер-министр Норвегии Торбьорн Ягланд также находится под следствием по обвинению в "коррупции при отягчающих обстоятельствах" из-за связей с Эпштейном.

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит также оказалась под пристальным вниманием из-за своих отношений с Эпштейном, о которых она "глубоко сожалеет".

52-летняя Метте-Марит, вышедшая замуж за наследного принца Хокона в 2001 году, обменялась десятками электронных писем с Эпштейном, несмотря на то, что знала о его тюремном заключении за вовлечение несовершеннолетней девушки в проституцию.

Ее имя фигурировало как минимум 1000 раз в миллионах новых документов по делу Эпштейна, опубликованных Министерством юстиции США.

