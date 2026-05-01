"Время прощаться": Эпштейн написал предсмертную записку, о которой молчали в течение семи лет

Прощальная записка скандального миллиардера Джеффри Эпштейна, которую он якобы написал в тюрьме, в течение семи лет хранили в хранилище суда в Нью-Йорке.

Это вызывает опасения, что следователи не имели доступа к потенциально важным доказательствам по делу о его самоубийстве, пишет Daily Star.

Сокамерник Эпштейна Николас Тартальоне заявил, что обнаружил записку в июле 2019 года после того, как Эпштейн был найден без сознания с полоской ткани на шее. В тот раз Эпштейн выжил, но через несколько недель — в августе 2019 года — его нашли мертвым в в своей камере в федеральной тюрьме на Манхэттене. Его смерть была признана самоубийством.

Согласно документам и интервью Тартальоне, в предсмертной записке говорилось о том, что "пришло время прощаться". Она была опечатана федеральным судьей в рамках уголовного дела против самого Тартальоне, поэтому следователи не имели к ней доступа.

О записке узнали в начале этого года, когда Министерство юстиции обнародовало часть документов, связанных с опозоренным финансистом.

В двухстраничном документе описано, как эта набросанная от руки записка стала частью судебного дела Тартаглионе. Отмечается, что адвокаты Тартаглионе проверили записку, но не объясняется, как именно.

Тартаглионе рассказал, что нашел записку, засунутую в книжный роман, после того, как Эпштейна перевели в другую часть тюрьмы. По его словам, в сообщении было написано: "Что ты хочешь, чтобы я сделал, расплакался? Время прощаться".

Тартаглионе — бывший полицейский, который находился за решеткой, отбывая четыре последовательных пожизненных заключения за убийство четырех человек.

Эпштейн обвинял своего сокамерника в нападении, однако изменил свое мнение через неделю после жалобы, что зафиксировано в тюремных записях. Там записано, что Эпштейн заявил: "у нас никогда не было никаких проблем".

Напомним, брат Эпштейна Марк не верит в версию самоубийства миллиардера и считает, что следствие скрывает факты.

