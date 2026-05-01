"Час прощатися": Епштейн написав передсмертну записку, про яку мовчали протягом семи років

Прощальна записка скандального мільярдера Джеффрі Епштейна, яку він нібито написав у в'язниці, протягом семи років зберігали у сховищі суду в Нью-Йорку.

Це викликає побоювання, що слідчі не мали доступу до потенційно важливих доказів у справі щодо його самогубства, пише Daily Star.

Співкамерник Епштейна Ніколас Тартальоне заявив, що виявив записку в липні 2019 року після того, як Епштейн був знайдений без свідомості зі смужкою тканини на шиї. В той раз Епштейн вижив, але через кілька тижнів — у серпні 2019 року — його знайшли мертвим у у своїй камері у федеральній в'язниці на Манхеттені. Його смерть була визнана самогубством.

Згідно з документами та інтерв'ю Тартальоне, у передсмертній записці йшлося про те, що "настав час прощатися". Вона була опечатана федеральним суддею в рамках кримінальної справи проти самого Тартальоне, тому слідчі не мали до неї доступу.

Про записку дізнались на початку цього року, коли Міністерство юстиції оприлюднило частину документів, пов’язаних із зганьбленим фінансистом.

У двосторінковому документі описано, як ця накидана від руки записка стала частиною судової справи Тартагліоне. Зазначається, що адвокати Тартагліоне перевірили записку, але не пояснюється, як саме.

Тартагліоне розповів, що знайшов записку, засунуту в книжковий роман, після того, як Епштейна перевели в іншу частину в'язниці. За його словами, у повідомленні було написано: "Що ти хочеш, щоб я зробив, розплакався? Час прощатися".

Тартагліоне — колишній поліцейський, який перебував за ґратами, відбуваючи чотири послідовні довічні ув'язнення за вбивство чотирьох осіб.

Епштейн звинувачував свого співкамерника у нападі, проте змінив свою думку через тиждень після скарги, що зафіксовано у тюремних записах. Там заначено, що Епштейн заявив: "у нас ніколи не було жодних проблем".

Нагадаємо, брат Епштейна Марк не вірить у версію самогубства мільярдера та вважає, що слідство приховує факти.

Фокус також писав про те, що у "файлах Епштейна" знайшли імена низки українських політиків.