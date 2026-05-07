"Никакого удовольствия": судья показал предсмертную записку Эпштейна

Федеральный судья обнародовал предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна. О ней ранее писали СМИ. О записке не сообщалось годами, с момента смерти финансиста.

Федеральный судья рассекретил предполагаемую предсмертную записку Джеффри Эпштейна. Документ не подтвержден и не датирован, но был включен в судебный реестр по делу бывшего сокамерника Эпштейна, который заявил, что нашел записку, пишет CNN.

В записке, которая не подписана, говорится:

"Они допрашивали меня месяц – ничего не нашли!!!

Это настоящее удовольствие — иметь возможность самому выбрать время для прощания.

Никакого удовольствия – оно того не стоит!!"

Записка Джеффри Эпштейна Фото: Соцсети

Сокамерник осужденного финансиста заявил, что записка была написана после неудачной попытки самоубийства Эпштейна в июле 2019 года, за несколько недель до того, как его нашли мертвым в камере в ожидании суда по обвинению в торговле людьми. Судебно-медицинский эксперт установил, что он покончил жизнь самоубийством.

Публикация материалов дела судом в среду произошла после того, как Министерство юстиции заявило о рассекречивании миллионов документов, находящихся в его распоряжении и касающихся Эпштейна.

О существовании предполагаемой предсмертной записки впервые сообщила газета The New York Times, которая на прошлой неделе заявила, что записка скрывалась от общественности почти семь лет. Газета обратилась к окружному судье Кеннету Карасу с просьбой обнародовать предполагаемую записку и другие документы, касающиеся уголовного дела сокамерника, и Министерство юстиции не возражало против прозрачности.

"По всей видимости, существует большой общественный интерес к обстоятельствам смерти Эпштейна, описанным в ходатайстве о рассекречивании. Тем не менее, поскольку правительство не располагает информацией о достоверности фактического изложения событий, описанных в ходатайстве о рассекречивании, оно передает дело в суд", — написало ведомство Карасу в понедельник, указав, что ему неизвестно, является ли предполагаемая записка подлинной.

Сообщается, что записка была обнаружена в июле 2019 года сокамерником Эпштейна, Николасом Тартаглионе, бывшим полицейским, осужденным за четверное убийство. Сокамерник заявил, что реанимировал Эпштейна во время первой неудачной попытки самоубийства. Источник в правоохранительных органах и источник, знакомый с инцидентом, сообщили CNN в то время, что Эпштейна нашли в его тюремной камере на Манхэттене со следами на шее .

"Джеффри Эпштейн пытался покончить с собой, когда находился со мной в камере. Я очнулся и привел его в чувство с помощью искусственного дыхания. И в подтверждение своих слов Джеффри Эпштейн написал предсмертную записку", — рассказал Тартаглионе блогеру и писательнице Джессике Рид Краус в прошлом году.

"Записка была в моей книге, когда я вернулся в камеру, я взял книгу, чтобы почитать и нашел ее. Он написал ее и вклеил в книгу", — добавил он.

Тартаглионе заявил, что его адвокаты привлекли экспертов по почерку для подтверждения подлинности записки.

В конце прошлого месяца издание использовало эти заявления в качестве аргумента в пользу того, что записка должна быть обнародована.

Первая зафиксированная попытка самоубийства Эпштейна до сих пор вызвает вопросы.

В 2019 году источники сообщили CNN, что сотрудникам тюрьмы было неясно, нанес ли Эпштейн себе травмы сам, или получил в результате падения. По словам источников, сам Эпштейн заявил властям, что его избили и назвали педофилом.

Он также обвинял своего сокамерника Тартаглионе в попытке убийства, но позже отказался от этих показаний. Он говорил, что Тартаглионе не угрожал ему и что он ничего не помнит об этом инциденте.

Согласно заключению психолога на следующий день после предполагаемой попытки самоубийства, Эпштейн заявил: "У меня нет желания убивать себя".

Затем Эпштейна поместили под наблюдение в столичном исправительном центре, где он находился в состоянии, предотвращающем самоубийство. Позже он покончил с собой в той же тюрьме, и это событие окружено теориями заговора, ставящими под сомнение, действительно ли он покончил с собой.

В прошлогоднем меморандуме Министерство юстиции США заявило, что нет доказательств убийства Эпштейна, и опубликовало 10 часов видеозаписей с камер наблюдения в тюрьме , которые показывают, что никто не входил в камеру финансиста в день его смерти.

Напомним, брат Эпштейна Марк не верит в версию самоубийства миллиардера и считает, что следствие скрывает факты.

Ранее стало известно, что сын известных норвежских дипломатов, которому Эпштейн оставил 5 миллионов долларов, покончил с собой.