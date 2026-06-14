Найдорожча нерухомість Німеччини: на продаж виставлено замок російських мільйонерів

Замок Вольфсбруннен, розташований у комуні Майнхард на півночі федеральної землі Гессен у Німеччині, виставлено на продаж. За цю ексклюзивну нерухомість просять понад 11 млн євро.

Замок Вольфсбруннен, розташований у самому серці Німеччини, був збудований у 1905 році. У 2009 році його власниками стали заможні росіяни, пише німецьке видання Bild.

17 років тому замок придбали громадяни РФ Ірина Клочкова та Андрій Трубіцин. На той час подружжя заплатило за об’єкт близько 3 млн євро. Нові власники вклали кошти в реконструкцію, перетворивши об’єкт на прибутковий чотиризірковий готель.

Цей маєток належить до найексклюзивніших і найдорожчих об’єктів нерухомості в країні, який цілком несподівано було виставлено на продаж за 11 млн 100 тис. євро, тобто приблизно 571,6 млн гривень.

Інтер'єр готелю Фото: з відкритих джерел

У вартість лота входить замок, збудований у стилі неоренесансу та внесений до переліку об’єктів культурної спадщини, а також парк площею 84 000 квадратних метрів.

Відео дня

Зараз у замку розташований розкішний готель, що налічує 53 номери. Інфраструктура об'єкта включає ресторан, бар, винний погріб, бібліотеку і навіть власний вертолітний майданчик. Для відпочинку передбачена спеціальна зона з сауною та фітнес-центром. З терас відкривається вид на озеро Верратальзе.

Вид на озеро, що відкривається з готелю Фото: з відкритих джерел

Вартість ночівлі в готелі для пари становить від 209 до 386 доларів США, тобто приблизно від 9,3 тис. до 17,3 тис. гривень, залежно від номеру.

Номер для молодят Фото: з відкритих джерел

Що відомо про власників замку

Андрію Трубіцину належало 77,98% акцій Консервативного комерційного банку, який був розрахунковим центром платіжної системи WebMoney, а 22% акцій ККБ перебували під контролем його дружини Ірини Клочкової. Трубіцин також володів компанією "Вичислювальні системи", яка розробила програмне забезпечення для WebMoney, мав частки в юридичних особах Москви та області, Криму, Псковській, Калінінградській, Астраханській областях, які працюють у сфері нерухомості, ресторанному та готельному бізнесі. В активі Клочкової — частки в десятці компаній, які в основному працюють у готельній сфері та сфері нерухомості. У 2022 році російський Центробанк відкликав ліцензію КБК за відмивання коштів і фінансування тероризму.

Нагадаємо, раніше "Фокус" повідомляв, що:

Крім того, блогерка взялася за ремонт занедбаного будинку в Італії, де вже давно ніхто не мешкав.