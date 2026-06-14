Самая дорогая недвижимость Германии: на продажу выставили замок российских миллионеров

Замок Вольфсбруннен, расположенный в коммуне Майнхард на севере федеральной земли Гессен в Германии, был выставлен на продажу. За эксклюзивную недвижимость хотят более 11 млн евро.

Замок Вольфсбруннен, находящийся в самом сердце Германии, был построен в 1905 году. В 2009 году его владельцами стали богатые россияне, пишет немецкое издание Bild.

17 лет назад замок купили граждане РФ Ирина Клочкова и Андрей Трубицын. На тот момент супружеская пара заплатила за объект около 3 млн евро. Новые владельцы вложили средства в реконструкцию, превратив объект в доходный четырехзвездочный отель.

Данное поместье относится к числу самых эксклюзивных и дорогостоящих объектов недвижимости в стране, который совершенно неожиданно был выставлен на продажу за 11 млн 100 тыс евро, то есть примерно 571,6 млн гривен.

Відео дня

Интерьер отеля Фото: из открытых источников

В цену лота входит замок, возведенный в стиле неоренессанса и включенный в список объектов культурного наследия, а также парк площадью 84 000 квадратных метров.

Сейчас в замке располагается роскошный отель, насчитывающий 53 номера. Инфраструктура объекта включает ресторан, бар, винный погреб, библиотеку и даже собственную вертолетную площадку. Для отдыха предусмотрена специальная зона с сауной и фитнес-центром. С террас открывается вид на озеро Верратальзе.

Вид на озеро, открывающийся из отеля Фото: из открытых источников

Ночь в отеле для пары стартует от 209 до 386 долларов США, то есть примерно от 9,3 тыс до 17,3 тыс гривен, в зависимости от номеров.

Номер для новобрачных Фото: из открытых источников

Что известно о владельцах замка

Андрею Трубицыну принадлежало 77,98% акций Консервативного коммерческого банка, который был расчетным центром платежной системы WebMoney, а 22% акций ККБ находилось под контролем его жены Ирины Клочковой. Трубицын также владел компанией "Вычислительные системы", которая разработала программное обеспечение для WebMoney, имел доли в юрлицах Москвы и области, Крыма, Псковской, Калининградской, Астраханской областях, которые работают в сфере недвижимости, ресторанном и гостиничном бизнесе. В активе Клочковой — доли в десятке компаний, в основном работающих в гостиничной сфере и сфере недвижимости. В 2022 году российский Центробанк отозвал лицензию КБК за отмывание средств и финансирование терроризма.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Кроме того, блогерша взялась за ремонт заброшенного дома в Италии, где уже давно никто не жил.