Почти $10 млн за "особняк" в Печерске: вдова нардепа продает элитный особняк в Киеве, — СМИ (фото)

Певица Татьяна Недельская, вдова бывшего народного депутата от пророссийской "Партии регионов" Яна Табачника, выставила на продажу элитный особняк в Печерском районе Киева. За трехэтажный дом площадью почти 1400 квадратных метров владелица просит более 9,2 млн долларов, что составляет около 409 млн гривен.

Как пишет издание OBOZ.UA, ссылаясь на объявления о продаже на маркетплейсе DIM.RIA и данные из собственных источников, Недельская является единственной владелицей недвижимости на улице Дубенской в Киеве с 2010 года.

Согласно объявлению, особняк расположен в престижном Печерском районе столицы. Внешне дом выполнен в сдержанном стиле: фасад окрашен в светлые тона, вход украшают массивные колонны, а территорию окружает кованый металлический забор.

В то же время интерьеры дома отличаются роскошным и помпезным оформлением, которое в сети часто сравнивают со стилем бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки. В помещениях сочетаются классические элементы декора, лепнина на потолках, антикварные предметы и современные дизайнерские решения.

Данные в реестре по недвижимости Татьяны Недельской

В частности, рабочий кабинет обустроен массивной деревянной мебелью в классическом стиле и антикварными часами. Зато кухня оснащена современной бытовой техникой, а одним из главных акцентов интерьера стала ярко-красная вытяжка, которая контрастирует со светлой мебелью.

Отдельное внимание привлекает спиральная лестница между этажами с декоративными металлическими перилами. Также в доме обустроено несколько ванных комнат с разным оформлением — от современного светлого дизайна до более контрастных интерьеров с темными оттенками и яркими акцентами.

Одна из спален расположена на третьем этаже. Кроме большой кровати, там есть зона для работы, шкафы для хранения вещей, беговая дорожка и диван. Особенностью комнаты стали фотообои с панорамой города.

Среди дополнительных помещений и удобств в имении — бассейн с сауной, домашний кинотеатр, студия, гардеробная, серверная комната, отдельное помещение для хранения продуктов с холодильниками и морозильными камерами, зона с камином, комнаты для персонала и гараж на два автомобиля.

Кроме недвижимости, Татьяна Недельская владеет несколькими автомобилями. В частности, в ее автопарке есть BMW X5 xDrive 40d 2024 года выпуска, Maserati GranTurismo 2012 года и Volkswagen Passat 2017 года.

Напомним, что украинский музыкант, аккордеонист и бывший народный депутат Ян Табачник последние годы жизни боролся с онкологическим заболеванием. В сентябре 2023 года он умер в Тель-Авиве на 79-м году жизни после длительной борьбы с раком легких и прохождения многочисленных курсов химио- и лучевой терапии.

