Майже $10 млн за "особняк" у Печерську: вдова нардепа продає елітний маєток у Києві, — ЗМІ (фото)

Співачка Тетяна Недельська, вдова колишнього народного депутата від проросійської "Партії регіонів" Яна Табачника, виставила на продаж елітний маєток у Печерському районі Києва. За триповерховий будинок площею майже 1400 квадратних метрів власниця просить понад 9,2 млн доларів, що становить близько 409 млн гривень.

Як пише видання OBOZ.UA, посилаючись на оголошення про продаж на маркетплейсі DIM.RIA та дані з власних джерел, Недельська є єдиною власницею нерухомості на вулиці Дубенській у Києві з 2010 року.

Згідно з оголошенням, маєток розташований у престижному Печерському районі столиці. Зовні будинок виконаний у стриманому стилі: фасад пофарбований у світлі тони, вхід прикрашають масивні колони, а територію оточує кований металевий паркан.

Водночас інтер'єри будинку вирізняються розкішним і помпезним оформленням, яке в мережі часто порівнюють зі стилем колишнього генерального прокурора Віктора Пшонки. У приміщеннях поєднані класичні елементи декору, ліпнина на стелях, антикварні предмети та сучасні дизайнерські рішення.

Дані у реєстрі щодо нерухомості Тетяни Недельської Фото: Скриншот

Зокрема, робочий кабінет облаштований масивними дерев'яними меблями у класичному стилі та антикварним годинником. Натомість кухня оснащена сучасною побутовою технікою, а одним із головних акцентів інтер'єру стала яскраво-червона витяжка, яка контрастує зі світлими меблями.

Окрему увагу привертають спіральні сходи між поверхами з декоративними металевими перилами. Також у будинку облаштовано кілька ванних кімнат із різним оформленням — від сучасного світлого дизайну до більш контрастних інтер'єрів із темними відтінками та яскравими акцентами.

Одна зі спалень розташована на третьому поверсі. Крім великого ліжка, там є зона для роботи, шафи для зберігання речей, бігова доріжка та диван. Особливістю кімнати стали фотошпалери із панорамою міста.

Серед додаткових приміщень і зручностей у маєтку — басейн із сауною, домашній кінотеатр, студія, гардеробна, серверна кімната, окреме приміщення для зберігання продуктів із холодильниками та морозильними камерами, зона з каміном, кімнати для персоналу та гараж на два автомобілі.

Крім нерухомості, Тетяна Недельська володіє кількома автомобілями. Зокрема, у її автопарку є BMW X5 xDrive 40d 2024 року випуску, Maserati GranTurismo 2012 року та Volkswagen Passat 2017 року.

Нагадаємо, що український музикант, акордеоніст і колишній народний депутат Ян Табачник останні роки життя боровся з онкологічним захворюванням. У вересні 2023 року він помер у Тель-Авіві на 79-му році життя після тривалої боротьби з раком легенів та проходження численних курсів хіміо- й променевої терапії.

