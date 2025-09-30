Позаздрив би навіть Пшонка: у Києві за $3 млн продають "золоту" квартиру (відео)

Квартира вартістю $3 мільйони продається в столичному житловому комплексі Regent Hill. Особливо вона сподобається тим, хто любить золото і щоб усе було "по-багатому".

Презентацію розкішних апартаментів площею 350 квадратних метрів влаштував блогер Денис Неїжко, а відеоогляд квартири розміщено на сторінці одного з великих ріелторських агентств Києва в соцмережі.

"Сказати, що тут дуже багато золота — це не сказати нічого", — каже блогер.

Як видно в ролику, золотом тут оздоблено все, починаючи від стін і золотих рам на них і закінчуючи ліпниною на стелі та золотими ніжками столів. Золото є навіть в оздобленні кухонного гарнітура і в туалеті.

У квартирі — великі кімнати з високими стелями, італійськими меблями, великою кількістю скла і дзеркал, дорогих люстр і картин. Зазначимо, що золоті навіть розетки.

З балкона відкривається вид на Дніпро, а в одній зі спалень стоїть величезна шафа з дзеркалами.

У квартирі з п'яти кімнат є велика ванна і гостьовий санвузол, містка гардеробна з дорогого дерева та інші атрибути життя класу люкс.

Оренда такої розкоші обійдеться в $12 тисяч на місяць.

У коментарях користувачі звернули увагу на те, що у квартирі відсутній телевізор, а інші охрестили дизайн "Пшонка стайл", все ж таки згадавши колишнього генпрокурора України Віктора Пшонку, який вирізнявся великою любов'ю до золота.

