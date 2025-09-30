Позавидовал бы даже Пшонка: в Киеве за $3 млн продают "золотую" квартиру (видео)

Квартира стоимостью $3 миллиона продается в столичном жилом комплексе Regent Hill. Особенно она понравится тем, кто любит золото и чтобы все было "по-богатому".

Презентацию роскошных апартаментов площадью 350 квадратных метров устроил блогер Денис Неижко, а видеообзор квартиры размещен на странице одного из крупных риэлторских агентств Киева в соцсети.

"Сказать, что здесь очень много золота – это не сказать ничего", – говорит блогер.

Как видно в ролике, золотом здесь отделано все, начиная от стен и золотых рам на них и заканчивая лепниной на потолке и золотыми ножками столов. Золото есть даже в отделке кухонного гарнитура и в туалете.

В квартире – большие комнаты с высокими потолками, итальянской мебелью, обилием стекла и зеркал, дорогих люстр и картин. Отметим, что золотые даже розетки.

С балкона открывается вид на Днепр, а в одной из спален стоит огромный шкаф с зеркалами.

В квартире из пяти комнат есть большая ванная и гостевой санузел, вместительная гардеробная из дорогого дерева и другие атрибуты жизни класса люкс.

Аренда такой роскоши обойдется в $12 тысяч на месяц.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что в квартире отсутствует телевизор, а другие окрестили дизайн "Пшонка стайл", все же упомянув бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонку, который отличался большой любовью к золоту.

