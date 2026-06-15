9 мільйонів доларів у кишеню: Лобода позбулася розкішного особняка в Підмосков'ї

Співачка намагалася продати маєток у Підмосков'ї з 2023 року. Покупцем став неназваний російський олігарх.

Російські ЗМІ повідомили, що співачка Лобода "позбулася" нерухомості в Росії та продала особняк площею 1200 кв. м у районі Ніколо-Урюпіно за 850 мільйонів рублів, що становить близько 9 мільйонів доларів.

Світлана Лобода намагалася знайти покупця з 2023 року. Через відсутність попиту вона здавала свій особняк — палац у Княжому Озері обходився орендарям у 1,3 млн рублів на місяць. Повідомляється, що особняк був проданий ще в травні. Садибу придбав один із великих російських бізнесменів.

За 9 мільйонів доларів він отримав триповерховий житловий будинок із меблями, оздобленням, чотирма спальнями, двома їдальнями, басейном, джакузі, більярдною та баром. А ще — доглянутий сад з альтанкою, гостьовий котедж, житло для персоналу, пост охорони та гараж на три автомобілі і 12 гостьових паркувальних місць.

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Лобода виставила будинок у районі Ніколо-Урюпіно на продаж після того, як у 2022 році виїхала з Росії через початок повномасштабної війни в Україні, і тоді просила за нього 650 млн рублів. Згодом вона підвищила ціну.

Зараз Лобода мешкає в Ризі та продовжує гастролювати Європою та світом.

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