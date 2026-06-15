9 миллионов долларов в карман: Лобода избавилась от роскошного особняка в Подмосковье

Имение в Подмосковье певица пыталась продать с 2023 года. Покупателем стал неназванный российский олигарх.

РосСМИ сообщили, что певица Лобода "избавилась" от недвижимости в России и продала особняк на 1200 кв. м. в районе Николо-Урюпино за 850 миллионов рублей, это около 9 миллионов долларов.

Найти покупателя Светлана Лобода пыталась с 2023 года. Из-за отсутствия спроса сдавала свой особняк — дворец в Княжьем Озере обходился арендаторам в 1,3 млн рублей в месяц. Сообщается, что особняк был продан еще в мае. Усадьбу приобрел один из крупных российских бизнесменов.

За 9 миллионов долларов он получил трехэтажный жилой дом мебелью, отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром. А еще — ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жилье для персонала, пост охраны и гараж на три автомобиля и 12 гостевых парковочных мест.

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Дом в районе Николо-Урюпино Лобода выставила на продажу после своего отъезда из России в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине и тогда хотела за него 650 млн рублей. Позже — подняла ценник.

Сейчас Лобода живет в Риге и продолжает гастролировать по Европе и по миру.

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