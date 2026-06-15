9 миллионов долларов в карман: Лобода избавилась от роскошного особняка в Подмосковье
Имение в Подмосковье певица пыталась продать с 2023 года. Покупателем стал неназванный российский олигарх.
РосСМИ сообщили, что певица Лобода "избавилась" от недвижимости в России и продала особняк на 1200 кв. м. в районе Николо-Урюпино за 850 миллионов рублей, это около 9 миллионов долларов.
Найти покупателя Светлана Лобода пыталась с 2023 года. Из-за отсутствия спроса сдавала свой особняк — дворец в Княжьем Озере обходился арендаторам в 1,3 млн рублей в месяц. Сообщается, что особняк был продан еще в мае. Усадьбу приобрел один из крупных российских бизнесменов.
За 9 миллионов долларов он получил трехэтажный жилой дом мебелью, отделкой, четырьмя спальнями, двумя столовыми, бассейном, джакузи, бильярдной и баром. А еще — ухоженный сад с беседкой, гостевой коттедж, жилье для персонала, пост охраны и гараж на три автомобиля и 12 гостевых парковочных мест.
Дом в районе Николо-Урюпино Лобода выставила на продажу после своего отъезда из России в 2022 году после начала полномасштабной войны в Украине и тогда хотела за него 650 млн рублей. Позже — подняла ценник.
Сейчас Лобода живет в Риге и продолжает гастролировать по Европе и по миру.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
- Когда США и Израиль начали военную операцию против Ирана, Светлана Лобода была в Дубае и даже показывала, как пряталась от атак на паркинге.
- В прошлом году начался скандал после того, как выяснилось, что Светлана Лобода выступила на свадьбе российского футболиста Никиты Хайкина, состоявшейся во Франции. Сам футболист играет за норвежский клуб.