Важкохворий Брюс Вілліс показався на камеру: який вигляд має актор (фото)

Американський актор Брюс Вілліс, який рідко з'являється на публіці через боротьбу з важкою хворобою, зробив виняток заради ювілею своєї дружини Емми Хемінг. Зірка "Міцного горішка" зворушливо привітав кохану з 50-річчям, піднявши їй настрій кумедним співом та танцем.

Відео з домашнього святкування Емма Хемінг опублікувала у своєму Instagram (@emmahemingwillis). Щоб розвеселити дружину, 71-річний актор вдихнув гелію з повітряної кульки та кумедним голосом виконав для неї традиційну пісню Happy Birthday, додавши до привітання невеликий танець.

Брюс Вілліс привітав дружину з днем народження Фото: Instagram

Попри невиліковний діагноз, актор намагається зберігати позитивний настрій та залишатися активним. Водночас лобно-скронева деменція все ж відображається на його зовнішності — Вілліс поступово втрачає колишню спортивну форму.

Підсумки складного десятиліття Емми Хемінг

У своєму дописі іменинниця зізналася, що минуле десятиліття було для неї непростим, але вона пишається своєю місією.

Відео дня

"Мої 40-ві були нелегкими, але я пишаюся тим, чого досягла як дружина, мама, доглядальниця та активістка. Я також пишаюся роботою, яку ми виконуємо в рамках Фонду Емми та Брюса Вілліса… Разом ми підвищуємо обізнаність про деменцію, підтримуємо опікунів та сприяємо розвитку освіти й досліджень", — поділилася Емма.

Хронологія хвороби актора

2022 рік: Родина Вілліса оголосила, що він завершує акторську кар'єру через афазію (розлад мовлення).

2023 рік: Лікарі поставили точніший і складніший діагноз — лобно-скронева деменція.

За словами Емми Хемінг, недуга сильно впливає на комунікативні та мовні навички Брюса. Проте вона спростувала популярний міф, наголосивши, що хвороба наразі не погіршила пам'ять її чоловіка.

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