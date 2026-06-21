Весілля в королівській родині Великої Британії: ще одна представниця династії Віндзорів вийшла заміж

Леді Марина Віндзор, онука двоюрідного брата покійної королеви Єлизавети, раніше посідала 25-те місце в черзі на престол. Однак вона пройшла конфірмацію разом зі старшим братом, стала католичкою та відмовилася від претензій на корону.

У Великій Британії вже відбулося друге весілля в королівській родині. Заміж вийшла леді Марина Віндзор. Онука герцога Кентського вийшла заміж за Ніко Маколея, фахівця з кібербезпеки та нащадка газетного магната Вільяма Беррі, 1-го віконта Камроуза. Церемонія була скромною і відбулася в заміському маєтку в Беркширі, пише Hello Magazine.

Леді Марина Віндзор відсвяткувала весілля у сільському стилі Фото: Соцсети Весілля в королівській родині Фото: Соцсети

Леді Марина виглядала чудово у пошитій на замовлення білій весільній сукні від Ларісси фон Планта. Свій образ вона доповнила фатою зі старовинного габсбурзького мережива та родовою діамантовою тіарою, яка колись належала її прабабусі, принцесі Марині Грецькій та Датській, яка успадкувала її від своєї свекрухи, королеви Марії.

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Її батько, Джордж Віндзор, граф Сент-Ендрюс, та мати, канадська вчена Сільвана Томаселлі, спостерігали за церемонією з великим хвилюванням.

Основна весільна церемонія відбулася в церкві Всіх Святих у Ховінгем, а весільний банкет — у сімейному будинку бабусі леді Марини, покійної герцогині Кентської, у Північному Йоркширі.

Повне ім’я нареченої — леді Марина Шарлотта Олександра Кетрін Гелен Віндзор. До 2008 року леді Марина посідала 25-те місце в черзі на престол, але відмовилася від свого місця, щоб пройти конфірмацію в Римо-католицькій церкві разом зі своїм старшим братом. Їхня молодша сестра, леді Амелія, не прийняла католицтво і залишається 43-ю в черзі на престол.

Леді Марина одягла родинну тіару

Марина та Амелія стали відомими як моделі. Амелія співпрацює з агентством Storm Model Management, яке представляє таких великих гравців індустрії, як Сінді Кроуфорд та Карла Бруні.

Амелія з’являлася на обкладинках таких видань, як Tatler і Vogue Japan, і навіть була названа "найкрасивішою представницею британської королівської родини". Зірка також брала участь у показах таких брендів, як Dolce & Gabbana, і співпрацювала з великими брендами, такими як Chanel і BVLGARI.

Нагадаємо, раніше "Фокус" повідомляв, що:

Старший онук покійної королеви Єлизавети II, Пітер Філліпс, офіційно одружився зі своєю новою обраницею, дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг.

Весілля організував найвідоміший український кулінар і ресторатор Євген Клопотенко. Дощ не завадив проведенню церемонії.