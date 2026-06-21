Свадьба в королевской семье Великобритании: еще одна из Виндзоров вышла замуж

Леди Марина Виндзор, внучка кузена покойной королевы Елизаветы, ранее была 25-й в очереди на престол. Но прошла конфирмацию вместе со старшим братом, стала католичкой и отказалась от претензий на корону.

В Великобритании уже состоялась вторая свадьба в королевской семье. Замуж вышла леди Марина Виндзор. Внучка герцога Кентского вышла замуж за Нико Маколея, специалиста по кибербезопасности и потомка газетного магната Уильяма Берри, 1-го виконта Камроуза. Церемония была скромной и прошла в загородном поместье в Беркшире, пишет Hello Magazine.

Леди Марина Виндзор сыграла свадьбу в деревенском стиле Фото: Соцсети Свадьба в королевской семье Фото: Соцсети

Леди Марина выглядела великолепно в сшитом на заказ белом свадебном платье от Лариссы фон Планта. Свой образ она дополнила фатой из старинного габсбургского кружева и фамильной бриллиантовой тиарой, которая когда-то принадлежала ее прабабушке, принцессе Марине Греческой и Датской, унаследовавшей ее от своей свекрови, королевы Марии.

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Ее отец, Джордж Виндзор, граф Сент-Эндрюс, и мать, канадская ученая Сильвана Томаселли, наблюдали за церемонией с огромным волнением.

Основная свадебная церемония состоялась в церкви Всех Святых в Ховингэме, а свадебный банкет прошел в семейном доме бабушки леди Марины, покойной герцогини Кентской, в Северном Йоркшире.

Полное имя новобрачной леди Марина Шарлотта Александра Кэтрин Хелен Виндзор. До 2008 года леди Марина занимала 25-е место в очереди на престол, но отказалась от своего места, чтобы пройти конфирмацию в Римско-католической церкви вместе со своим старшим братом. Их младшая сестра, леди Амелия, не приняла католичество и остается 43-й в очереди на престол.

Леди Марина надела фамильную тиару

Марина и Амелия прославились как модели. Амелия сотрудничает с агентством Storm Model Management, которое представляет таких крупных игроков индустрии, как Синди Кроуфорд и Карла Бруни.

Амелия появлялась на обложках таких изданий, как Tatler и Vogue Japan, и даже была названа "самой красивой представительницей британской королевской семьи". Звезда также участвовала в показах таких брендов, как Dolce & Gabbana, и работала с крупными брендами, такими как Chanel и BVLGARI.

Напомним, ранее Фокус писал , что:

Старший внук покойной королевы Елизаветы II, Питер Филлипс, официально связал себя узами брака со своей новой избранницей, детской медсестрой Харриет Сперлинг.

Свадьбу сыграл самый известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко. Церемонии не помешал дождь.