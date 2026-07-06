Принц і актриса: таємна кохана брата короля Чарльза розповіла про їхній роман

Зірка Руті Хеншолл опублікувала мемуари, в яких докладно розповіла про свої п’ятирічні стосунки з принцом Едвардом, наймолодшим із дітей покійної королеви Єлизавети.

Принц Едвард познайомився з Руті Хеншолл, коли влаштувався помічником продюсера в театральну трупу Ендрю Ллойда Веббера "Really Useful Theatre Company". Актриса розповіла, що тоді принц представився їй як "наймолодший з усіх", — зазначає актриса в матеріалі для Daily Mail.

Хеншолл тоді було 20 років, а принцу Едварду — 23 роки. Доленосна зустріч відбулася у 1988 році.

Руті Хеншолл опублікувала фото зі свого архіву з принцом Едвардом

Вона сказала, що в театрі поширилися чутки про те, що принц Едвард приєднається до них після звільнення з Королівської морської піхоти, що стало несподіванкою як для королівської родини, так і для широкої громадськості.

У серії статей, опублікованих частинами під назвою "Актриса і принц", Хеншолл написала: "Я одразу ж підійшла привітатися. Я посміхнулася йому своєю найкращою посмішкою і сказала: "Ласкаво просимо до нашої команди". "Я наймолодший", — сказав він, розсмішивши мене. І я подумала: "Ти зовсім не такий, яким я тебе уявляла".

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Вони познайомилися, коли Хеншолл дебютувала у Вест-Енді в ролі Джеміми у мюзиклі "Кішки" у Новому Лондонському театрі.

Вона додала: "Він був високим, світловолосим, дуже спокійним. Я була приємно здивована тим, наскільки привабливим він мені здався, хоча це й не викликало в мене приголомшливого почуття захоплення. Він мені сподобався, і я отримала задоволення, спостерігаючи за його реакцією на моє зухвале, трохи нешанобливе почуття гумору".

Дружба Хеншолл із принцом Едвардом зародилася після того, як лорд Ллойд-Веббер запросив актрису попрацювати над піснями для сценічної адаптації фільму "Зірка народилася", яка так і не відбулася.

Принц супроводжував її на репетиціях і, після кількох тижнів прощальних поцілунків у щоку, запросив її до Букінгемського палацу, щоб подивитися фільм з Джуді Гарленд, який надихнув на цей проєкт.

Це запрошення стало початком того, що Хеншолл описала як п’ятирічні стосунки, які залишалися таємницею.

Руті Хеншолл написала мемуари про свій роман із принцом

Вона згадувала, як в’їжджала на своїй пошарпаній машині Vauxhall Nova через ворота Букінгемського палацу, після чого камердинер принца Едварда подав їй вечерю.

"Під час їжі мене раптом осяяла думка: „Як, чорт забирай, я тут опинилася? Я в Букінгемському палаці, сиджу поруч із принцом, п’ю „Бакарді“ з колою“, — сказала вона. Вона також розповіла, що її пропустили до квартири з ванною кімнатою розміром з її квартиру, де на кожному предметі його нижньої білизни були пришиті таблички з написом "Його Королівська Високість Едвард".

Руті Хеншолл сказала, що принц Едвард "мав дуже м’яку, позитивну енергетику", а їхній роман розвивався повільно, оскільки принц не хотів поспішати з стосунками. Він надіслав їй лист, написаний від руки, із проханням проявити терпіння, перш ніж вони перейдуть до інтимної близькості, бо, за її словами, він "не хотів поспішати й зіпсувати щось настільки особливе".

"Я ніколи не чула, щоб він критикував чи оббріхував людей. Він просто казав: „Усе вийде, Рут. У тебе рідкісний талант“, — розповіла актриса.

Хеншолл заявила, що їхні стосунки залишалися таємницею на прохання принца, оскільки Його Королівська Високість прагнув захистити їх обох від уваги ЗМІ.

Вона назвала його своїм "першим справжнім коханням" і розповіла, що пара проводила вихідні разом у Букінгемському палаці та Віндзорі, здебільшого приховуючи свої стосунки від громадськості.

У мемуарах також розповідається про її першу зустріч з Єлизаветою II під час післяобіднього чаювання у Віндзорському замку, де, як зізналася Хеншолл, вона забула зробити реверанс і замість цього потиснула королеві руку. Вона також зустрічалася з королевою-матір’ю та принцесою Діаною.

За словами Руті Хеншолл, принц був дуже милим. Він надсилав їй букети її улюблених фрезій та рукописні любовні записки без підпису на фірмових бланках палацу.

До 1993 року п’єса "Без розуму від тебе" зробила Хеншолл справжньою зіркою сцени, і вона почала стосунки з актором Джоном Гордоном Сінклером, а принц Едвард — із Софі Ріс-Джонс, молодою співробітницею PR-відділу Capital Radio, з якою він зрештою одружився у 1999 році.

Принц Едвард та герцогиня Софі з донькою Фото: The Royal Family

Едвард запропонував їм чотирьом зустрітися, тому він і Софі прийшли подивитися виставу Руті "Вона мене кохає", і всі разом вони вирушили на вечерю в "Савой". Усі четверо, пише вона, розуміли важливість цього вечора, не кажучи про це вголос: усе відбулося як слід. Вона не відчувала ревнощів, але їй було трохи гірко, що вони з Едвардом більше ніколи не будуть на першому місці одне для одного. Руті Хеншолл та її чоловік Сінклер були присутні на весіллі принца Едварда.

Через тридцять років, каже вона, їй досі інколи сняться сни про Едварда — і вона пише йому повідомлення щоразу, коли це трапляється.

"Нам завжди приємно отримувати від нього повідомлення. Але я знаю, що у нас нічого б не вийшло. Я пишаюся тим, що ми залишаємося друзями. Залишається лише сподіватися, що мої мемуари не змусили його почервоніти", — підсумувала Руті.

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