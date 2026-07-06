Принц и актриса: тайная возлюбленная брата короля Чарльза рассказала о романе
Звезда Рути Хеншолл опубликовала мемуары, в которых подробно рассказала о своих пятилетних отношениях с принцем Эдвардом, самым младшим из детей покойной королевы Елизаветы.
Принц Эдвард познакомился с Рути Хеншолл, когда устроился помощником продюсера в театральную труппу Эндрю Ллойд Уэббера "Really Useful Theatre Company". Актриса рассказала, что тогда принц представился ей, как "самый младший из всех", рассказывает актриса в материале для Daily Mail.
Хеншолл тогда было 20 лет, а принцу Эдварду – 23 года. Судьбоносная встреча произошла в 1988 году.
Она сказала, что по театру распространились слухи о том, что принц Эдвард присоединится к ним после ухода из Королевской морской пехоты, что стало неожиданностью как для королевской семьи, так и для широкой общественности.
В серии статей, опубликованных по частям под названием "Актриса и принц", Хеншолл написала: "Я сразу же подошла поздороваться. Я улыбнулась ему в самый лучший вид и сказала: "Добро пожаловать в нашу команду". "Я самый младший", — сказал он, рассмешив меня. И я подумала: "Ты совсем не такой, каким я тебя представляла".
Они познакомились, когда Хеншолл дебютировала в Вест-Энде в роли Джемимы в мюзикле "Кошки" в Новом Лондонском театре.
Она добавила: "Он был высоким, светловолосым, очень спокойным. Я была приятно удивлена тем, насколько привлекательным он мне показался, хотя это и не вызвало у меня ошеломляющего чувства восхищения. Он мне понравился, и я получила удовольствие, наблюдая за его реакцией на мое дерзкое, слегка непочтительное чувство юмора".
Дружба Хеншолл с принцем Эдвардом зародилась после того, как лорд Ллойд-Уэббер пригласил актрису поработать над песнями для несостоявшейся сценической адаптации фильма "Звезда родилась".
Принц сопровождал ее на репетициях и, после нескольких недель прощальных поцелуев в щеку, пригласил ее в Букингемский дворец посмотреть фильм Джуди Гарланд, который вдохновил на этот проект.
Приглашение положило начало тому, что Хеншолл описала как пятилетние отношения, которые оставались тайными.
Она вспоминала, как въезжала на своей потрепанной машине Vauxhall Nova через ворота Букингемского дворца, после чего камердинер принца Эдварда подал ей ужин.
"Во время еды меня вдруг осенила мысль: "Как, черт возьми, я здесь оказалась? Я в Букингемском дворце, сижу рядом с принцем, пью "Бакарди"с колой", — сказала она. Она также рассказала, что ее пропустили в квартиру с ванной комнатой размером с ее квартиру, где на каждом предмете его нижнего белья были пришиты таблички с надписью "Его Королевское Высочество Эдвард".
Рути Хеншолл сказала, что принц Эдвард "обладал очень мягкой, позитивной энергетикой", а их роман развивался медленно, потому что принц не хотел торопиться с отношениями. Он отправил ей рукописное письмо с просьбой проявить терпение, прежде чем они перейдут к интимной близости, потому что, по ее словам, он "не хотел торопиться и испортить что-то настолько особенное".
"Я никогда не слышала, чтобы он критиковал или очернял людей. Он просто говорил: "Все получится, Рут. У тебя редкий талант", - рассказала актриса.
Хеншолл заявила, что отношения оставались в секрете по просьбе принца, поскольку Его Королевское Высочество стремился оградить их обоих от внимания СМИ.
Она назвала его своей "первой настоящей любовью" и рассказала, что пара проводила выходные вместе в Букингемском дворце и Виндзоре, в основном скрывая свои отношения от публики.
В мемуарах также рассказывается о ее первой встрече с Елизаветой II во время послеобеденного чаепития в Виндзорском замке, где, как призналась Хеншолл, она забыла сделать реверанс и вместо этого пожала королеве руку. Она также встречалась с королевой-матерью и принцессой Дианой.
По словам Рути Хеншолл принц был очень мил. Он посылал ей букеты ее любимых фрезий и рукописные любовные записки без подписи на фирменных бланках дворца.
К 1993 году пьеса "Без ума от тебя" сделала Хеншолл настоящей звездой сцены и она начала отношения с актером Джоном Гордоном Синклером, а принц Эдвард - с Софи Рис-Джонс, молодой сотрудницей PR-отдела Capital Radio, на которой в итоге женился в 1999 году.
Эдвард предложил им четверым встретиться, поэтому он и Софи пришли посмотреть спектакль Рути "Она меня любит", и все вместе они отправились на ужин в "Савой". Все четверо, пишет она, понимали значимость вечера, не говоря об этом вслух: все произошло правильно. Она не испытывала ревности, но ей было немного горько, что они с Эдвардом больше никогда не будут на первом месте друг для друга. Рути Хеншолл и ее муж Синклер присутствовали на свадьбе принца Эдварда.
Тридцать лет спустя, говорит она, ей все еще иногда снятся сны об Эдварде — и она пишет ему сообщения всякий раз, когда это происходит.
"Нам всегда приятно получать от него сообщения. Но я знаю, что у нас ничего бы не получилось. Я горжусь тем, что мы остаемся друзьями. Остается только надеяться, что мои мемуары не заставили его покраснеть", - резюмировала Рути.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Два года назад принц Эдвард и его супруга отметили серебряную свадьбу.
- А герцогиня Эдинбургская Софи всегда была любимой невесткой покойной королевы Елизаветы.