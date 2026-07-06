Принц и актриса: тайная возлюбленная брата короля Чарльза рассказала о романе

Звезда Рути Хеншолл опубликовала мемуары, в которых подробно рассказала о своих пятилетних отношениях с принцем Эдвардом, самым младшим из детей покойной королевы Елизаветы.

Принц Эдвард познакомился с Рути Хеншолл, когда устроился помощником продюсера в театральную труппу Эндрю Ллойд Уэббера "Really Useful Theatre Company". Актриса рассказала, что тогда принц представился ей, как "самый младший из всех", рассказывает актриса в материале для Daily Mail.

Хеншолл тогда было 20 лет, а принцу Эдварду – 23 года. Судьбоносная встреча произошла в 1988 году.

Рути Хеншолл показала фото из своего архива с принцем Эдвардом

Она сказала, что по театру распространились слухи о том, что принц Эдвард присоединится к ним после ухода из Королевской морской пехоты, что стало неожиданностью как для королевской семьи, так и для широкой общественности.

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В серии статей, опубликованных по частям под названием "Актриса и принц", Хеншолл написала: "Я сразу же подошла поздороваться. Я улыбнулась ему в самый лучший вид и сказала: "Добро пожаловать в нашу команду". "Я самый младший", — сказал он, рассмешив меня. И я подумала: "Ты совсем не такой, каким я тебя представляла".

Они познакомились, когда Хеншолл дебютировала в Вест-Энде в роли Джемимы в мюзикле "Кошки" в Новом Лондонском театре.

Она добавила: "Он был высоким, светловолосым, очень спокойным. Я была приятно удивлена ​​тем, насколько привлекательным он мне показался, хотя это и не вызвало у меня ошеломляющего чувства восхищения. Он мне понравился, и я получила удовольствие, наблюдая за его реакцией на мое дерзкое, слегка непочтительное чувство юмора".

Дружба Хеншолл с принцем Эдвардом зародилась после того, как лорд Ллойд-Уэббер пригласил актрису поработать над песнями для несостоявшейся сценической адаптации фильма "Звезда родилась".

Принц сопровождал ее на репетициях и, после нескольких недель прощальных поцелуев в щеку, пригласил ее в Букингемский дворец посмотреть фильм Джуди Гарланд, который вдохновил на этот проект.

Приглашение положило начало тому, что Хеншолл описала как пятилетние отношения, которые оставались тайными.

Рути Хеншолл написала мемуары о своем романе с принцем

Она вспоминала, как въезжала на своей потрепанной машине Vauxhall Nova через ворота Букингемского дворца, после чего камердинер принца Эдварда подал ей ужин.

"Во время еды меня вдруг осенила мысль: "Как, черт возьми, я здесь оказалась? Я в Букингемском дворце, сижу рядом с принцем, пью "Бакарди"с колой", — сказала она. Она также рассказала, что ее пропустили в квартиру с ванной комнатой размером с ее квартиру, где на каждом предмете его нижнего белья были пришиты таблички с надписью "Его Королевское Высочество Эдвард".

Рути Хеншолл сказала, что принц Эдвард "обладал очень мягкой, позитивной энергетикой", а их роман развивался медленно, потому что принц не хотел торопиться с отношениями. Он отправил ей рукописное письмо с просьбой проявить терпение, прежде чем они перейдут к интимной близости, потому что, по ее словам, он "не хотел торопиться и испортить что-то настолько особенное".

"Я никогда не слышала, чтобы он критиковал или очернял людей. Он просто говорил: "Все получится, Рут. У тебя редкий талант", - рассказала актриса.

Хеншолл заявила, что отношения оставались в секрете по просьбе принца, поскольку Его Королевское Высочество стремился оградить их обоих от внимания СМИ.

Она назвала его своей "первой настоящей любовью" и рассказала, что пара проводила выходные вместе в Букингемском дворце и Виндзоре, в основном скрывая свои отношения от публики.

В мемуарах также рассказывается о ее первой встрече с Елизаветой II во время послеобеденного чаепития в Виндзорском замке, где, как призналась Хеншолл, она забыла сделать реверанс и вместо этого пожала королеве руку. Она также встречалась с королевой-матерью и принцессой Дианой.

По словам Рути Хеншолл принц был очень мил. Он посылал ей букеты ее любимых фрезий и рукописные любовные записки без подписи на фирменных бланках дворца.

К 1993 году пьеса "Без ума от тебя" сделала Хеншолл настоящей звездой сцены и она начала отношения с актером Джоном Гордоном Синклером, а принц Эдвард - с Софи Рис-Джонс, молодой сотрудницей PR-отдела Capital Radio, на которой в итоге женился в 1999 году.

Принц Эдвард и герцогиня Софи с дочкой Фото: The Royal Family

Эдвард предложил им четверым встретиться, поэтому он и Софи пришли посмотреть спектакль Рути "Она меня любит", и все вместе они отправились на ужин в "Савой". Все четверо, пишет она, понимали значимость вечера, не говоря об этом вслух: все произошло правильно. Она не испытывала ревности, но ей было немного горько, что они с Эдвардом больше никогда не будут на первом месте друг для друга. Рути Хеншолл и ее муж Синклер присутствовали на свадьбе принца Эдварда.

Тридцать лет спустя, говорит она, ей все еще иногда снятся сны об Эдварде — и она пишет ему сообщения всякий раз, когда это происходит.

"Нам всегда приятно получать от него сообщения. Но я знаю, что у нас ничего бы не получилось. Я горжусь тем, что мы остаемся друзьями. Остается только надеяться, что мои мемуары не заставили его покраснеть", - резюмировала Рути.

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