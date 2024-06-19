Принц Эдвард и герцогиня Софи отмечают "серебряную" свадьбу (фото, видео)

Пара жената с 1999 года. Младший сын королевы Елизаветы II и его избранница за это время стали родителями двоих детей.

Принц Эдвард и герцогиня Софи отмечают 25-ю годовщину свадьбы. Снимком монаршей пары поделился фотограф Крис Джефф.

Герцог и герцогиня Эдинбургские выпустили новый портрет в честь серебряной годовщины бракосочетания. Младший сын покойной королевы Елизаветы II и его возлюбленная поженились 19 июня 1999 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

На праздничном кадре 60-летний принц Эдвард и 59-летняя герцогиня Софи позируют в садах их дома в Бегшот-Парк в графстве Суррей. Можно увидеть Эдварда, который обнимал Софи за талию, а она нежно держала свои руки на руках мужа.

Принц Эдвард и герцогиня Софи

В начале 1990-х годов принц Эдвард и Софи познакомились на теннисных соревнованиях. Они объявили о своей помолвке в январе 1999 года, когда Софи показала поклонникам свое обручальное кольцо из белого золота Asprey and Garrard. Украшение стоит примерно 105 000 фунтов стерлингов и содержит двухкаратный центральный овальный бриллиант, окруженный двумя меньшими бриллиантами в форме сердца.

Герцогиня Софи с кольцом Фото: Getty Images

Накануне их свадьбы в 1999 году принц Эдвард сказал: "Нам удается хорошенько посмеяться над чем-то большую часть времени, и мы любим друг друга, что является самой важной вещью".

200 миллионов зрителей тогда смотрели королевскую свадьбу младшего сына королевы Елизаветы II. Свадебное платье Софи было разработано Самантой Кесвик. Образ для важного дня дополнила диадема из частной коллекции ювелирных изделий покойной королевы.

Свадьба принца Эдварда и герцогини Софи

Впоследствии у супругов родилась дочь, леди Луиза Виндзор, 8 ноября 2003 года, а их сын, Джеймс, граф Уэссекский, появился на свет 17 декабря 2007 года.

Принц Эдвард с родными

Напомним, жена принца Эдварда продемонстрировала стильный образ.

Также Фокус писал о визите герцогини Софи в Киев.