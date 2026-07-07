Хаос без шампанського та телефонів: інсайдери розповіли, як пройшло весілля Тейлор Свіфт

Весілля найбагатшої у світі співачки Тейлор Свіфт та її обранця Тревіса Келлі задумувалося як "чарівне" святкування історії кохання, а також як вираз величезного впливу її всесвітньої слави. Але поки що немає фото з події, деякі гості вже висловили своє невдоволення.

Весілля поп-ікони Тейлор Свіфт та зірки американського футболу Тревіса Келсі відбулося 3 липня в "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку і, за чутками, коштувала понад 15 мільйонів доларів. Але багаті й знамениті гості тепер скаржаться на "несмачну" та "хаотичну" обстановку всередині, де шампанське закінчилося "дуже швидко", а щоб отримати їжу, довелося вистояти чергу, пише Daily Mail.

Гості Тейлора скаржилися на погану організацію

"Я просто не могла повірити, що на весіллі року влаштували фуршет! Мені це здалося таким дивним рішенням", — розповіла одна з вражених гостей.

Ще один додав: "Навколо кіосків з їжею панував невеликий хаос, усі ці приголомшливі зірки першої величини стояли в черзі. Це було зовсім не те, чого я очікував. Ну, ви ж знаєте, там була Джулія Робертс. І Стівен Спілберг".

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Виявилося, що на весіллі Свіфт була система, яка ранжувала гостей від найважливіших до найменш значущих залежно від їхньої важливості для нареченої за списками від А до D і вказувала їм, коли їм слід прибути.

Заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі

Наприклад, британська супермодель Кара Делевінь опинилася в першій групі, до якої входили люди зі скромним статусом, і прибула до "Медісон-сквер-гарден" о 14:30, аж за три години до початку церемонії.

Актор Бредлі Купер і телеведучий Грем Нортон прибули незабаром після них, близько 15:30. Найкраща подруга Тейлор, Ебігейл Андерсон, з якою вона знайома ще зі шкільних часів у Нешвіллі, штат Теннессі, з’явилася лише о 16:30.

Джерело повідомило: "Усередині панував дивовижний хаос. Гості прибували нерівномірно, людям доводилося чекати годинами, не маючи чим зайнятися. Коктейлі почали подавати лише о 16:00. Люди буквально годинами сиділи, склавши руки".

"Якщо ви прийшли о 14:30, ви навіть не могли розважитися, перевіряючи телефон. Ви просто стояли, як ідіот, дивуючись, навіщо, чорт забирай, вас змусили прийти так рано", — розповів гість, нагадавши, що після прибуття всім довелося здати свої телефони, а наприкінці вечора їм довелося вишикуватися в довгі черги, щоб їх забрати.

Темою заходу стали "Чарівник країни Оз" у поєднанні з "Алісою в Країні чудес". Церемонію вів комік Адам Сендлер.

Але гості сказали, що декорації були не надто "чарівними".

Деякі гості опублікували фото, перш ніж здати телефони

"Я знаю, всі говорили, що там усе оформлено у стилі казкового саду, тож ви б ніколи не здогадалися, що це "Медісон-сквер-гарден", — але, мабуть, це неправда. Коли ви заходили всередину, деякі квіти, лози та гірлянди були так недбало обмотані навколо сидінь, що ледь приховували пластикові сидіння стадіонного типу. Все це виглядало жахливо й без смаку. Вони намагалися приховати, що це весілля на стадіоні, але в них це не вийшло. Крім того, всюди було повно величезних штучних пластикових дерев, і це виглядало просто дивно", — розповів інсайдер.

Гості, схоже, не зрозуміли суті теми: одні говорили, що це "американський ярмарковий стиль", інші описували це як "зачарований ліс".

По всьому стадіону були розставлені традиційні ігрові автомати та пінбол, прикрашені рожевими, персиковими та кораловими драпіровками, а також безліччю золотих геральдичних зображень ініціалів закоханих.

Ще одним незвичайним елементом весілля стала лотерея. Зірковим гостям пропонували виграти лотерейні квитки, беручи участь у таких іграх, як міні-гольф, пінбол та кидання кілець, під час вечірки після весілля.

Пізніше кільком учасникам повідомили, що вони виграли призи, серед яких були дизайнерські сумки Dior і Chanel, годинники Cartier та класичний автомобіль Chevrolet 1970 року випуску. Повідомляється, що співачка Аврил Лавін, яка пізніше ввечері заспівала в караоке, була однією з щасливиць, які виграли безкоштовну сумку.

Загалом, судячи з усього, цей захід обійшовся мільярдерці Тейлор та її нареченому щонайменше у 20 мільйонів доларів. Вони також пожертвували 26 мільйонів доларів благодійним організаціям, зокрема дитячим лікарням та продовольчим банкам.

Наречена була одягнена у сукню від Christian Dior, а з боків від неї йшли дочки брата Келсі, Джейсона, та його дружини Кайлі, – які розкидали пелюстки квітів, коли вона йшла до нареченого під інструментальну версію свого хіта "Love Story".

Тейлор Свіфт та її наречений прибули на своє весілля

Традиційних подружок нареченої не було. Натомість брат Свіфт, Остін Свіфт, був "шафером" Тейлор, а брат нареченого, Джейсон, — його шафером.

За словами ведучого ABC та колишнього помічника Білла Клінтона Джорджа Стефанопулоса, який коротко виступив перед тим, як піти, присяги були "усім, на що можна було сподіватися — щирими, зворушливими, серйозними та трохи легковажними".

Один із гостей розповів більш прозаїчну історію: "Церемонія була дуже довгою. На проголошення клятв Тейлор витратила близько 20 хвилин, і те саме було з Тревісом".

Більшості запрошених гостей довелося стояти протягом усієї церемонії. Джерело додало: "Було всього близько 150 офіційних місць, а це означає, що приблизно 800 осіб мусили стояти протягом усієї церемонії".

А потім відбулися вечеря та вечірка — з танцями, діджеєм та живими музичними виступами, зокрема виконанням пісні "I Want To Hold Your Hand" колишнім учасником гурту The Beatles сером Полом Маккартні.

Джерело повідомило: "Це була приголомшлива подія, але люди не могли повірити, що шампанське закінчилося так швидко. Це було досить дивно. Їжа теж здивувала: вона була не дуже смачною, подавалася у форматі шведського столу, і до столиків вишиковувалися довгі черги".

Джерело додає: "Усі проблеми виникли через те, що весілля було дуже масштабним. На звичайному весіллі всі знають нареченого та наречену, і не потрібно розподіляти прибуття гостей за часом або стояти в черзі за їжею, бо там немає 1000 осіб".

Сабріна Карпентер також опублікувала фото перед тим, як віддати телефон

Один із гостей зазначив, що виступ сера Пола Маккартні викликав щирий захват і здивування. Він і Тейлор — великі шанувальники творчості одне одного, а вона також дружить із його дочкою, модельєром Стеллою.

Повідомляється, що Тревіс і Тейлор — які ніколи не применшували своєї культурної значущості — знімають документальний фільм про весілля, у якому детально розкажуть про процес підготовки до урочистості, від вибору квітів до організації заходу за лаштунками. Фільм буде надіслано кожному гостю на знак подяки за присутність.

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