Хаос без шампанского и телефонов: инсайдеры рассказали, как прошла свадьба Тейлор Свифт
Свадьба самой богатой в мире певицы Тейлор Свифт и ее избранника Трэвиса Келли задумывалась, как "волшебное" празднование истории любви, а также как выражение огромного влияния ее всемирной славы. Но пока нет фото с мероприятия, некоторые гости уже выразили свое недовольство.
Свадьба поп-иконы Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси состоялась 3 июля в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке и, по слухам, стоила больше 15 миллионов долларов. Но богатые и знаменитые гости теперь жалуются на "безвкусную" и "хаотичную" обстановку внутри, где шампанское закончилось "очень быстро", а чтобы получить еду, пришлось выстоять очередь, пишет Daily Mail.
"Я просто не могла поверить, что на свадьбе года был фуршет! Это показалось мне таким безвкусным решением", — рассказала одна из потрясенных гостей.
Еще один добавил: "Вокруг киосков с едой царил небольшой хаос, все эти потрясающие звезды первой величины стояли в очереди. Это было совсем не то, чего я ожидал. Ну, вы же знаете, там была Джулия Робертс. И Стивен Спилберг".
Оказалось, что на свадьбе Свифт была система, которая ранжировала участников от самых важных до самых незначительных в зависимости от их значимости для невесты по спискам от А до D, и указывала им, когда им нужно прибыть.
Например, британская супермодель Кара Делевинь оказалась в первой группе, состоящей из людей со скромным статусом, и прибыла в Мэдисон-сквер-гарден в 14:30, за целых три часа до начала церемонии.
Актер Брэдли Купер и телеведущий Грэм Нортон прибыли вскоре после них, к 15:30. Лучшая подруга Тейлор, Эбигейл Андерсон, с которой она знакома со школьных времен в Нэшвилле, штат Теннесси, появилась только в 16:30.
Источник сообщил: "Внутри царил удивительный хаос. Прибытие гостей было неравномерным, людям приходилось ждать часами, не имея чем заняться. Коктейли начали подавать только в 16:00. Люди буквально часами сидели сложа руки".
"Если вы пришли в 14:30, вы даже не могли развлечь себя проверкой телефона. Вы просто стояли, как идиот, недоумевая, зачем, черт возьми, вас заставили прийти так рано", — рассказал гость, напомнив, что по прибытии всем пришлось сдать свои телефоны, а в конце вечера им предстояло выстроиться в длинные очереди, чтобы их забрать.
Темой мероприятия стали "Волшебник страны Оз" в сочетании с "Алисой в Стране чудес". Церемонию вел комик Адам Сэндлер.
Но гости сказали, что декорации были не слишком "волшебными".
"Я знаю, все говорили, что там все оформлено в стиле сказочного сада, так что вы бы никогда не догадались, что это Мэдисон-сквер-гарден, — но, по-видимому, это неправда. Когда вы заходили внутрь, некоторые цветы, лозы и гирлянды были так плохо обмотаны вокруг сидений, что едва маскировали пластиковые сиденья стадионного типа. Все это выглядело ужасно и безвкусно. Они пытались скрыть, что это свадьба на стадионе, но у них это не получилось. Кроме того, повсюду было полно огромных искусственных пластиковых деревьев, и это выглядело просто странно", — рассказал инсайдер.
Гости, похоже, не поняли сути темы: одни говорили, что это "американский ярмарочный стиль", другие описывали это как "заколдованный лес".
По всему стадиону были расставлены традиционные игровые автоматы и пинбол, украшенные розовыми, персиковыми и коралловыми драпировками, а также множеством золотых геральдических изображений инициалов влюбленных.
Еще одним необычным элементом свадьбы стала лотерея. Звездным гостям предлагалось выиграть лотерейные билеты, участвуя в таких играх, как мини-гольф, пинбол и бросание колец, во время вечеринки после свадьбы.
Позже нескольким участникам сообщили, что они выиграли призы, среди которых были дизайнерские сумки Dior и Chanel, часы Cartier и классический автомобиль Chevrolet 1970 года выпуска. Сообщается, что певица Аврил Лавин, которая позже вечером исполнила караоке, была одной из счастливиц, выигравших бесплатную сумку.
В общей сложности, по всей видимости, это мероприятие обошлось миллиардерше Тейлор и ее жениху как минимум в 20 миллионов долларов. Они также пожертвовали 26 миллионов долларов благотворительным организациям, включая детские больницы и продовольственные банки.
Невеста была одета в наряд от кутюр от Christian Dior, а по бокам от нее шли дочери брата Келси, Джейсона, и его жены Кайли, – которые бросали лепестки цветов, когда она шла к жениху под инструментальную версию своего хита "Love Story".
Традиционных подружек невесты не было. Вместо этого брат Свифт, Остин Свифт, был "шафером" Тейлор, а брат жениха, Джейсон, — его шафером.
По словам ведущего ABC и бывшего помощника Билла Клинтона Джорджа Стефанопулоса, который коротко выступил перед уходом, клятвы были "всем, на что можно было надеяться – искренними, трогательными, серьезными и немного легкомысленными".
Один из гостей рассказал более прозаичную историю: "Церемония была очень долгой. На произнесение клятв Тейлор ушло около 20 минут, и то же самое было с Трэвисом".
Большинству приглашенных гостей пришлось стоять на протяжении всей церемонии. Источник добавил: "Было всего около 150 официальных мест, а это значит, что примерно 800 человек должны были стоять на протяжении всей церемонии".
А затем последовали еда и вечеринка – с танцами, диджеем и живыми музыкальными выступлениями, в том числе исполнением песни "I Want To Hold Your Hand" бывшим участником The Beatles сэром Полом Маккартни.
Источник сообщил: "Это было потрясающее событие, но люди не могли поверить, что шампанское закончилось так быстро. Это было довольно удивительно. Еда тоже удивила: она была не очень хорошей, подавалась в формате шведского стола, и к столикам выстраивались длинные очереди".
Источник добавляет: "Все проблемы возникли из-за того, что свадьба была очень масштабной. На обычной свадьбе все знают жениха и невесту, и не нужно распределять прибытие гостей по времени или стоять в очереди за едой, потому что там нет 1000 человек".
Один из гостей отметил, что выступление сэра Пола Маккартни вызвало неподдельный восторг и удивление. Он и Тейлор — большие поклонники творчества друг друга, а она также близка с его дочерью, модельером Стеллой.
Сообщается, что Трэвис и Тейлор — никогда не преуменьшавшие свою культурную значимость — снимают документальный фильм о свадьбе, в котором подробно расскажут о процессе подготовки к торжеству, от выбора цветов до организации мероприятия за кулисами. Фильм будет разослан каждому гостю в знак благодарности за присутствие.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- В толпе гостей на свадьбе Тейлор Свифт две девушки пришли в одинаковых платьях.
- Ходят слухи, что на аренду грандиозной площадки на 20 тысяч мест звезды потратили несколько десятков миллионов долларов.