Хаос без шампанского и телефонов: инсайдеры рассказали, как прошла свадьба Тейлор Свифт

Свадьба самой богатой в мире певицы Тейлор Свифт и ее избранника Трэвиса Келли задумывалась, как "волшебное" празднование истории любви, а также как выражение огромного влияния ее всемирной славы. Но пока нет фото с мероприятия, некоторые гости уже выразили свое недовольство.

Свадьба поп-иконы Тейлор Свифт и звезды американского футбола Трэвиса Келси состоялась 3 июля в Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке и, по слухам, стоила больше 15 миллионов долларов. Но богатые и знаменитые гости теперь жалуются на "безвкусную" и "хаотичную" обстановку внутри, где шампанское закончилось "очень быстро", а чтобы получить еду, пришлось выстоять очередь, пишет Daily Mail.

Гости Тейлор жаловались на плохую организацию

"Я просто не могла поверить, что на свадьбе года был фуршет! Это показалось мне таким безвкусным решением", — рассказала одна из потрясенных гостей.

Еще один добавил: "Вокруг киосков с едой царил небольшой хаос, все эти потрясающие звезды первой величины стояли в очереди. Это было совсем не то, чего я ожидал. Ну, вы же знаете, там была Джулия Робертс. И Стивен Спилберг".

Відео дня

Оказалось, что на свадьбе Свифт была система, которая ранжировала участников от самых важных до самых незначительных в зависимости от их значимости для невесты по спискам от А до D, и указывала им, когда им нужно прибыть.

Помолвка Тейлор Свифт и Трэвиса Келси

Например, британская супермодель Кара Делевинь оказалась в первой группе, состоящей из людей со скромным статусом, и прибыла в Мэдисон-сквер-гарден в 14:30, за целых три часа до начала церемонии.

Актер Брэдли Купер и телеведущий Грэм Нортон прибыли вскоре после них, к 15:30. Лучшая подруга Тейлор, Эбигейл Андерсон, с которой она знакома со школьных времен в Нэшвилле, штат Теннесси, появилась только в 16:30.

Источник сообщил: "Внутри царил удивительный хаос. Прибытие гостей было неравномерным, людям приходилось ждать часами, не имея чем заняться. Коктейли начали подавать только в 16:00. Люди буквально часами сидели сложа руки".

"Если вы пришли в 14:30, вы даже не могли развлечь себя проверкой телефона. Вы просто стояли, как идиот, недоумевая, зачем, черт возьми, вас заставили прийти так рано", — рассказал гость, напомнив, что по прибытии всем пришлось сдать свои телефоны, а в конце вечера им предстояло выстроиться в длинные очереди, чтобы их забрать.

Темой мероприятия стали "Волшебник страны Оз" в сочетании с "Алисой в Стране чудес". Церемонию вел комик Адам Сэндлер.

Но гости сказали, что декорации были не слишком "волшебными".

Некоторые гости опубликовали фото, прежде, чем сдать телефоны

"Я знаю, все говорили, что там все оформлено в стиле сказочного сада, так что вы бы никогда не догадались, что это Мэдисон-сквер-гарден, — но, по-видимому, это неправда. Когда вы заходили внутрь, некоторые цветы, лозы и гирлянды были так плохо обмотаны вокруг сидений, что едва маскировали пластиковые сиденья стадионного типа. Все это выглядело ужасно и безвкусно. Они пытались скрыть, что это свадьба на стадионе, но у них это не получилось. Кроме того, повсюду было полно огромных искусственных пластиковых деревьев, и это выглядело просто странно", — рассказал инсайдер.

Гости, похоже, не поняли сути темы: одни говорили, что это "американский ярмарочный стиль", другие описывали это как "заколдованный лес".

По всему стадиону были расставлены традиционные игровые автоматы и пинбол, украшенные розовыми, персиковыми и коралловыми драпировками, а также множеством золотых геральдических изображений инициалов влюбленных.

Еще одним необычным элементом свадьбы стала лотерея. Звездным гостям предлагалось выиграть лотерейные билеты, участвуя в таких играх, как мини-гольф, пинбол и бросание колец, во время вечеринки после свадьбы.

Позже нескольким участникам сообщили, что они выиграли призы, среди которых были дизайнерские сумки Dior и Chanel, часы Cartier и классический автомобиль Chevrolet 1970 года выпуска. Сообщается, что певица Аврил Лавин, которая позже вечером исполнила караоке, была одной из счастливиц, выигравших бесплатную сумку.

В общей сложности, по всей видимости, это мероприятие обошлось миллиардерше Тейлор и ее жениху как минимум в 20 миллионов долларов. Они также пожертвовали 26 миллионов долларов благотворительным организациям, включая детские больницы и продовольственные банки.

Невеста была одета в наряд от кутюр от Christian Dior, а по бокам от нее шли дочери брата Келси, Джейсона, и его жены Кайли, – которые бросали лепестки цветов, когда она шла к жениху под инструментальную версию своего хита "Love Story".

Тейлор Свифт и ее жених прибыли на свою свадьбу

Традиционных подружек невесты не было. Вместо этого брат Свифт, Остин Свифт, был "шафером" Тейлор, а брат жениха, Джейсон, — его шафером.

По словам ведущего ABC и бывшего помощника Билла Клинтона Джорджа Стефанопулоса, который коротко выступил перед уходом, клятвы были "всем, на что можно было надеяться – искренними, трогательными, серьезными и немного легкомысленными".

Один из гостей рассказал более прозаичную историю: "Церемония была очень долгой. На произнесение клятв Тейлор ушло около 20 минут, и то же самое было с Трэвисом".

Большинству приглашенных гостей пришлось стоять на протяжении всей церемонии. Источник добавил: "Было всего около 150 официальных мест, а это значит, что примерно 800 человек должны были стоять на протяжении всей церемонии".

А затем последовали еда и вечеринка – с танцами, диджеем и живыми музыкальными выступлениями, в том числе исполнением песни "I Want To Hold Your Hand" бывшим участником The Beatles сэром Полом Маккартни.

Источник сообщил: "Это было потрясающее событие, но люди не могли поверить, что шампанское закончилось так быстро. Это было довольно удивительно. Еда тоже удивила: она была не очень хорошей, подавалась в формате шведского стола, и к столикам выстраивались длинные очереди".

Источник добавляет: "Все проблемы возникли из-за того, что свадьба была очень масштабной. На обычной свадьбе все знают жениха и невесту, и не нужно распределять прибытие гостей по времени или стоять в очереди за едой, потому что там нет 1000 человек".

Сабрина Карпентер тоже опубликовала фото перед тем, как отдать телефон

Один из гостей отметил, что выступление сэра Пола Маккартни вызвало неподдельный восторг и удивление. Он и Тейлор — большие поклонники творчества друг друга, а она также близка с его дочерью, модельером Стеллой.

Сообщается, что Трэвис и Тейлор — никогда не преуменьшавшие свою культурную значимость — снимают документальный фильм о свадьбе, в котором подробно расскажут о процессе подготовки к торжеству, от выбора цветов до организации мероприятия за кулисами. Фильм будет разослан каждому гостю в знак благодарности за присутствие.

Напомним, ранее Фокус писал, что: