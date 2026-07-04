Самая богатая певица мира Тейлор Свифт отгуляла "свадьбу века" (фото)

Американская певица-миллиардерша Тейлор Свифт официально стала женой футболиста Трэвиса Келси. Пара отпраздновала тайную свадьбу в нью-йоркском спортивном комплексе Madison Square Garden 3 июля.

Ходят слухи, что на аренду грандиозной площадки на 20 тысяч мест звезды потратили несколько десятков миллионов долларов. Об этом пишет ВВС.

Тейлор Свифт вышла замуж

За день до основной свадьбы Тейлор и Трэвис устроили pre-party.

Свадьбу самой богатой певицы мира называют "событием века". На мероприятии присутствовало около тысячи гостей. Молодожены даже перекрыли улицы вокруг арены.

Говорят, что Тейлор была в эксклюзивном платье от Dior, украшениях от Cartier и туфлях от Louboutin.

Свадьба Тейлор Свифт

Церемонию вел актер Адам Сэндлер. Среди гостей были актер Брэдли Купер, певец Эд Ширан, актёры Зои Кравиц, Хью Грант и Джейсон Судейкис, модель Джиджи Хадид и другие.

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Тем временем у арены собрались сотни поклонников Тейлор Свифт. Впрочем, им удалось лишь увидеть, как после церемонии на экранах появилась надпись: "JUST&T MARRIED".

Свадьба Тейлор Свифт

История любви Свифт и Келси

Общественность узнала об отношениях между поп-звездой и футболистом осенью 2023 года. Инициатором знакомства выступил именно Трэвис Келси.

По словам футболиста, он хотел оригинальным способом привлечь внимание певицы во время её выступления на стадионе "Arrowhead" в Канзас-Сити, где играет его команда: передать Свифт свой номер телефона с помощью браслета, но не успел этого сделать.

Впоследствии Тейлор сама связалась с ним, и вскоре пара отправилась на свидание в Нью-Йорке.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Тейлор Свифт, привыкшая к обожанию публики, была неприятно удивлена, когда её освистали на стадионе Caesars Superdome в Новом Орлеане.

Леди Марина Виндзор, внучка двоюродного брата покойной королевы Елизаветы, вышла замуж.

Кроме того, 35-летний украинский актёр театра и кино Артемий Егоров впервые рассказал о своей свадьбе во время большой войны. Его избранницей стала актриса, которая старше его на 15 лет.