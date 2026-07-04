Найбагатша співачка світу Тейлор Свіфт відгуляла "весілля століття" (фото)

Американська співачка-мільярдерка Тейлор Свіфт офіційно стала дружиною футболіста Тревіса Келсі. Пара відгуляла таємне весілля в нью-йоркському спортивному комплексі Madison Square Garden 3 липня.

Ходять чутки, що для оренди грандіозної локації на 20 тисяч місць зірки витратили декілька десятків мільйонів доларів. Про це пише ВВС.

Тейлор Свіфт вийшла заміж

За день до основного весілля Тейлор та Тревіс організували pre-party.

Весілля найбагатшої співачки світу називають "подією століття". На заході було присутньо близько тисячі гостей. Молодята навіть перекрили вулиці навколо арени.

Кажуть, що Тейлор була в ексклюзивній сукні від Dior, прикрасах від Cartier та взуття від Louboutin.

Весілля Тейлор Свіфт

Церемонію вів актор Адам Сендлер. А серед гостей були актор Бредлі Купер, співак Ед Ширан, актори Зої Кравіц, Г’ю Грант та Джейсон Судейкіс, модель Джіджі Хадід та інші.

Відео дня

Тим часом біля арени зібралися сотні фанатів Тейлор Свіфт. Втім, їм вдалося лише побачити, як після церемонії на екранах засвітився напис: "JUST&T MARRIED".

Весілля Тейлор Свіфт

Історія кохання Свіфт та Келсі

Публіка дізналась про стосунки між попзіркою та футболістом восени 2023 року. Ініціатором знайомства виступив саме Тревіс Келсі.

За словами футболіста, він хотів в оригінальний спосіб привернути увагу співачки під час її виступу на стадіоні Arrowhead у Канзас-Сіті, де грає його команда: передати Свіфт свій номер телефону через браслет, але не встиг це зробити.

Згодом Тейлор сама з ним зв'язалася, і незабаром пара пішла на побачення в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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