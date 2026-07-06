Свадьба Тейлор Свифт не обошлась без курьеза: две гостьи появились в одинаковых платьях (фото)

Певица Тейлор Свифт и звезда американского футбола Трэвис Келси официально поженились в ходе закрытой церемонии в нью-йоркском "Мэдисон-сквер-гарден". Несмотря на строгую конфиденциальность, папарацци не только запечатлели звездных гостей, но и подловили забавный модный конфуз — две приглашенные красавицы пришли на торжество в одинаковых платьях.

В пятницу, 3 июля, Нью-Йорк оказался в центре внимания всего шоу-бизнеса. Тейлор и Трэвис собрали друзей в самом сердце мегаполиса — в огромном комплексе, где обычно проходят масштабные концерты и спортивные матчи. Несмотря на все попытки скрыть мероприятие от прессы, репортерам удалось сделать несколько сенсационных снимков гостей у входа.

Модный конфуз на миллион

Главной таблоидной сенсацией вечера стал неожиданный эффект "double-dress". В абсолютно идентичных нарядах от бренда Sau Lee на празднике появились лучшая подруга невесты ещё со школьных лет Абигейл Андерсон и Лора Крук, которая является невестой звёздного игрока в американский футбол Джуджу Смита-Шустера.

Відео дня

Девушки, независимо друг от друга, выбрали изящное коричнево-бежевое платье стоимостью 795 долларов. Модель отличалась корсетным верхом, шелковой юбкой с элегантной драпировкой на бедрах и изысканной цветочной вышивкой.

Гости на свадьбе Тейлор Свифт в одинаковых платьях Фото: коллаж Фокус

Этот вечер еще раз доказал, что даже на суперзакрытых свадьбах мирового масштаба никто не застрахован от классического и несколько неудобного вопроса: "Кому же все-таки идет больше?".

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Ходят слухи, что на аренду грандиозной площадки на 20 тысяч мест звезды потратили несколько десятков миллионов долларов.

Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко официально поженились. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом в романтической атмосфере.

Кроме того, известный украинский кулинар и ресторатор Евгений Клопотенко женился. Его женой стала Екатерина Воскресенская.