Квиткова вышла замуж за футболиста Бражка: первые фото
Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко официально поженились. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом в романтической атмосфере.
О смене семейного положения влюбленные объявили в совместном посте в Instagram, поделившись яркими кадрами со своей свадьбы. Место проведения украсили свечами, живыми цветами и большой атласной аркой, которая стала главной зоной для фотосессий и разрезания праздничного торта. Также для гостей установили именной стенд пары и транслировали их совместные видео.
Для этого особенного дня невеста выбрала сдержанное кружевное платье и классический фату, а жених появился в чёрном костюме, белой рубашке и с бабочкой. В течение всего вечера влюбленные наслаждались моментом, трогательно танцевали и не скрывали нежных чувств друг к другу.
Квиткова и Бражко поженились
Для полузащитника "Динамо" Владимира Бражка это первый брак. Даша Квиткова вышла замуж во второй раз — ранее она была замужем за шоуменом Никитой Добрыниным, от которого воспитывает сына Льва.
Напомним, ранее "Фокус" писал , что:
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