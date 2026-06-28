Квиткова вышла замуж за футболиста Бражка: первые фото

Украинская блогерша Даша Квиткова и футболист киевского "Динамо" Владимир Бражко официально поженились. Церемония бракосочетания прошла под открытым небом в романтической атмосфере.

О смене семейного положения влюбленные объявили в совместном посте в Instagram, поделившись яркими кадрами со своей свадьбы. Место проведения украсили свечами, живыми цветами и большой атласной аркой, которая стала главной зоной для фотосессий и разрезания праздничного торта. Также для гостей установили именной стенд пары и транслировали их совместные видео.

Квиткова вышла замуж во второй раз Фото: Instagram

Для этого особенного дня невеста выбрала сдержанное кружевное платье и классический фату, а жених появился в чёрном костюме, белой рубашке и с бабочкой. В течение всего вечера влюбленные наслаждались моментом, трогательно танцевали и не скрывали нежных чувств друг к другу.

Відео дня

Квиткова и Бражко Фото: Instagram

Квиткова и Бражко поженились

Для полузащитника "Динамо" Владимира Бражка это первый брак. Даша Квиткова вышла замуж во второй раз — ранее она была замужем за шоуменом Никитой Добрыниным, от которого воспитывает сына Льва.

Даша Квиткова и Владимир Бражко Фото: Instagram Даша Квиткова и Владимир Бражко поженились Фото: Instagram

Напомним, ранее "Фокус" писал , что:

Даша Квиткова поделилась снимками со своего незабываемого девичника. Празднование в кругу самых близких подруг прошло на свежем воздухе у озера.

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