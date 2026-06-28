Квіткова вийшла заміж за футболіста Бражка: перші фото

Українська блогерка Даша Квіткова та футболіст київського "Динамо" Володимир Бражко офіційно одружилися. Церемонія шлюбу пройшла просто неба у романтичній атмосфері.

Про зміну сімейного статусу закохані оголосили у спільному дописі в Instagram, поділившись яскравими кадрами зі свого весілля. Локацію прикрасили свічками, живими квітами та великою атласною аркою, яка стала головною зоною для фотосесій та розрізання святкового торта. Також для гостей встановили іменний стенд пари та транслювали їхні спільні відео.

Квіткова вийшла заміж вдруге Фото: Instagram

Для особливого дня наречена обрала стриману мереживну сукню та класичний вельон, а наречений з'явився у чорному костюмі, білій сорочці та з метеликом. Протягом усього вечора закохані насолоджувалися моментом, зворушливо танцювали та не приховували ніжних почуттів одне до одного.

Відео дня

Квіткова і Бражко Фото: Instagram

Квіткова і Бражко одружилися

Для півзахисника "Динамо" Володимира Бражка це перший шлюб. Даша Квіткова вийшла заміж удруге — раніше вона перебувала у шлюбі з шоуменом Нікітою Добриніним, від якого виховує сина Лева.

Даша Квіткова і Володимир Бражко Фото: Instagram Даша Квіткова і Володимир Бражко одружились Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Даша Квіткова поділилася кадрами зі свого незабутнього дівич-вечора. Святкування у колі найближчих подруг пройшло на свіжому повітрі біля озера.

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