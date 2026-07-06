Весілля Тейлор Свіфт не минуло без курйозу: дві гості з'явилися в однакових сукнях (фото)

Співачка Тейлор Свіфт та зірка американського футболу Тревіс Келсі офіційно одружилися під час засекреченої церемонії в нью-йоркському "Медісон-сквер-гарден". Попри сувору конфіденційність, папараці не лише зафіксували зіркових гостей, а й підловили кумедний модний конфуз — дві запрошені красуні прийшли на свято в однакових сукнях.

У п’ятницю, 3 липня, Нью-Йорк став центром уваги всього шоубізнесу. Тейлор та Тревіс зібрали друзів у самому серці мегаполіса — у величезному комплексі, де зазвичай проходять масштабні концерти та спортивні матчі. Попри всі спроби приховати захід від преси, репортерам вдалося зробити кілька гарячих кадрів гостей на вході.

Модний конфуз на мільйон

Головною таблоїдною сенсацією вечора став несподіваний double-dress ефект. У абсолютно ідентичних вбраннях від бренду Sau Lee на святі з'явилися найкраща подруга нареченої ще зі шкільних лав Абігейл Андерсон та Лора Крук, яка є нареченою зіркового гравця в американський футбол Джуджу Сміт-Шустера.

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Дівчата незалежно одна від одної обрали витончену коричнево-бежеву сукню вартістю 795 доларів. Модель вирізнялася корсетним верхом, шовковою спідницею з елегантним драпуванням на стегнах та вишуканою квітковою вишивкою.

Гості на весіллі Тейлор Свіфт в однакових сукнях Фото: колаж Фокус

Цей вечір ще раз довів, що навіть на суперзакритих весіллях світового масштабу ніхто не застрахований від класичного і дещо незручного запитання "Кому ж усе-таки пасує краще?".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ходять чутки, що для оренди грандіозної локації на 20 тисяч місць зірки витратили декілька десятків мільйонів доларів.

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