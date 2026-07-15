Зірка серіалу "Щоденники вампіра" Пол Веслі одружився з моделлю, яка молодша за нього на 17 років

Раніше Пол Веслі був одружений з Інес де Рамон. Зараз його колишня дружина зустрічається з Бредом Піттом.

43-річний Пол Веслі, зірка молодіжного серіалу "Щоденники вампіра", одружився зі своєю дівчиною-моделлю Наталі Кукенбург, яка на 17 років молодша за нього, пише The Sun.

Закохана пара одружилася на закритій цивільній церемонії після того, як їхні стосунки стали предметом чуток у листопаді 2022 року. Наталі опублікувала в Instagram серію весільних фотографій, повідомивши про радісну новину.

На одному зі знімків Пол і Наталі цілувалися, прогулюючись садом зі своїм улюбленим псом Грегом. 26-річна Наталі була одягнена в просту білу атласну сукню з тонкими бретелями, що елегантно перехрещувалися ззаду.

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Вона доповнила довгу сукню туфлями на невисокому каблуці в тон, а Пол виглядав дуже елегантно в темно-синьому костюмі.

Наталі, власниця магазину одягу Nareia, підписала допис: "Містер і місіс, а також найкращий друг Грег".

Це сталося всього через кілька днів після того, як колишня дружина Веслі — дизайнерка Інес де Рамон — офіційно підтвердила свої стосунки з 62-річним Бредом Піттом у Instagram. Пара зустрічається вже чотири роки, але відкрито заявила про це лише зараз.

Інес де Рамон раніше була одружена з Полом Веслі Фото: Instagram Paul Wesley

Відомо, що Пол Веслі та Наталі Кукенбург познайомилися в барі в Нью-Йорку, а потім там же заручилися влітку 2025 року.

У той час Наталі хвалилася своїм величезним перснем з овальною огранюванням у соціальних мережах.

Вона підписала допис: "Так. Завжди й назавжди".

"Завжди й назавжди" — ця фраза часто повторюється в серіалі "Щоденники вампіра" та спін-офі "Стародавні" і стосується клятви, яку дали члени родини Майклсон — перші вампіри. Вони пообіцяли завжди захищати один одного й залишатися разом, що б не трапилося.

Пол Веслі знімався у популярному серіалі в ролі Стефана Сальваторе з 2009 по 2017 рік.

Пол Веслі зіграв вампіра Стефана у серіалі "Щоденники вампіра" Фото: Скриншот

Дія серіалу розгорталася у вигаданому місті Містик-Фоллс — місці, де кишить надприродними істотами.

У центрі сюжету — юна Олена Гілберт (Ніна Добрев), яка після загибелі своїх батьків у автокатастрофі закохується у 162-річного вампіра на ім’я Стефан, якого вона приймає за людину.

Але за її серце змагається брат Стефана, Деймон, роль якого виконав Ієн Сомерхолдер.

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