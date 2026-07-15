Звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли женился на модели, которая моложе его на 17 лет

Ранее Пол Уэсли был женат на Инес де Рамон. Сейчас его бывшая жена встречается с Брэдом Питтом.

43-летний Пол Уэсли, звезда молодежного сериала "Дневники вампира", связал себя узами брака со своей девушкой-моделью Натали Кукенбург, которая на 17 лет моложе его, пишет The Sun.

Влюбленная пара поженилась на закрытой гражданской церемонии после того, как их отношения стали предметом слухов в ноябре 2022 года. Натали опубликовала в Instagram серию свадебных фотографий, объявив о радостной новости.

На одном из снимков Пол и Натали целовались, прогуливаясь по саду со своим любимым псом Грегом. 26-летняя Натали была одета в простое белое атласное платье с тонкими бретелями, элегантно перекрещивающимися сзади.

Відео дня

Она дополнила длинное платье туфлями на невысоком каблуке в тон, а Пол выглядел очень элегантно в темно-синем костюме.

Натали, владелица магазина одежды Nareia, подписала пост: "Мистер и миссис, а также лучший друг Грег".

Это произошло всего через несколько дней после того, как бывшая жена Уэсли – дизайнер Инес де Рамон официально подтвердила свои отношения с 62-летним Брэдом Питтом в Instagram. Пара встречается уже четыре года, но откровенно заявила об этом только сейчас.

Инес де Рамон ранее была замужем за Полом Уэсли Фото: Instagram Paul Wesley

Известно, что Пол Уэсли и Натали Кукенбург познакомились в баре в Нью-Йорке, а потом обручились там же летом 2025 года.

В то время Натали хвасталась своим огромным кольцом с овальной огранкой в ​​социальных сетях.

Она подписала пост: "Да. Всегда и навсегда".

"Всегда и навсегда" — эта фраза часто повторяется в сериале "Дневники вампира" и спин-оффе "Древние" и относится к клятве, данной членами семьи Майклсон — первыми вампирами. Они пообещали всегда защищать и оставаться друг с другом, что бы ни случилось.

Пол Уэсли снимался в популярном сериале в роли Стефана Сальваторе с 2009 по 2017 год.

Пол Уэсли сыграл вампира Стефана в "Дневниках вампира" Фото: Скриншот

Действие сериала разворачивалось в вымышленном городе Мистик Фоллс – месте, кишащем сверхъестественными существами.

В центре сюжета — юная Елена Гилберт (Нина Добрев), которая после гибели своих родителей в автокатастрофе влюбляется в 162-летнего вампира по имени Стефан, которого она принимает за человека.

Но за ее сердце соперничает брат Стефана, Дэймон, роль которого исполнил Иэн Сомерхолдер.

Напомним, Фокус ранее писал, что: