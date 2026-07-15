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Звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли женился на модели, которая моложе его на 17 лет

пол уэсли из дневников вампира снова женился
Вампир Стефан снова женился | Фото: Соцсети

Ранее Пол Уэсли был женат на Инес де Рамон. Сейчас его бывшая жена встречается с Брэдом Питтом.

43-летний Пол Уэсли, звезда молодежного сериала "Дневники вампира", связал себя узами брака со своей девушкой-моделью Натали Кукенбург, которая на 17 лет моложе его, пишет The Sun.

Влюбленная пара поженилась на закрытой гражданской церемонии после того, как их отношения стали предметом слухов в ноябре 2022 года. Натали опубликовала в Instagram серию свадебных фотографий, объявив о радостной новости.

На одном из снимков Пол и Натали целовались, прогуливаясь по саду со своим любимым псом Грегом. 26-летняя Натали была одета в простое белое атласное платье с тонкими бретелями, элегантно перекрещивающимися сзади.

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Она дополнила длинное платье туфлями на невысоком каблуке в тон, а Пол выглядел очень элегантно в темно-синем костюме.

Натали, владелица магазина одежды Nareia, подписала пост: "Мистер и миссис, а также лучший друг Грег".

Это произошло всего через несколько дней после того, как бывшая жена Уэсли – дизайнер Инес де Рамон официально подтвердила свои отношения с 62-летним Брэдом Питтом в Instagram. Пара встречается уже четыре года, но откровенно заявила об этом только сейчас.

Инес де Рамон ранее была замужем за Полом Уэсли
Инес де Рамон ранее была замужем за Полом Уэсли
Фото: Instagram Paul Wesley

Известно, что Пол Уэсли и Натали Кукенбург познакомились в баре в Нью-Йорке, а потом обручились там же летом 2025 года.

В то время Натали хвасталась своим огромным кольцом с овальной огранкой в ​​социальных сетях.

Она подписала пост: "Да. Всегда и навсегда".

"Всегда и навсегда" — эта фраза часто повторяется в сериале "Дневники вампира" и спин-оффе "Древние" и относится к клятве, данной членами семьи Майклсон — первыми вампирами. Они пообещали всегда защищать и оставаться друг с другом, что бы ни случилось.

Пол Уэсли снимался в популярном сериале в роли Стефана Сальваторе с 2009 по 2017 год.

дневники вампира
Пол Уэсли сыграл вампира Стефана в "Дневниках вампира"
Фото: Скриншот

Действие сериала разворачивалось в вымышленном городе Мистик Фоллс – месте, кишащем сверхъестественными существами.

В центре сюжета — юная Елена Гилберт (Нина Добрев), которая после гибели своих родителей в автокатастрофе влюбляется в 162-летнего вампира по имени Стефан, которого она принимает за человека.

Но за ее сердце соперничает брат Стефана, Дэймон, роль которого исполнил Иэн Сомерхолдер.

Напомним, Фокус ранее писал, что: