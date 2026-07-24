Наркотики та алкоголь: ЗМІ розкрили скандальні обставини смерті саудівського принца

Саудівський принц Абдулла бін Фахад бін Абдулла бін Абдулазіз бін Джалаві аль-Сауд, 29 років, був знайдений прибиральницею на підлозі у ванній кімнаті свого розкішного номера готелю Marriott у Кенсінгтоні.

У цій історії примітно те, що інцидент приховувався майже рік, оскільки обставини смерті принца були дуже скандальними. Член сім’ї, яка править Саудівською Аравією — країною з дуже суворими правилами, — проходив лікування в клініці Priory Clinic у Роемптоні, на південному заході Лондона, де реабілітаційні процедури можуть коштувати до 36 166 фунтів стерлінгів на тиждень, пише Daily Mail.

У серпні минулого року, під час перебування в цій установі, він пройшов детоксикацію від алкоголю, бензодіазепінів та протитривожного препарату прегабаліну.

Однак розтин показав, що саудівський принц помер від зупинки серця після вживання алкоголю, наркотиків та низки інших речовин.

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Помічник коронера встановив, що його смерть була трагічним нещасним випадком, і дійшов висновку, що немає жодних доказів того, що він мав намір покінчити з собою.

Принц мав намір прожити в готелі тиждень. Востаннє його бачили живим, коли він вийшов на вулицю покурити. Наступного дня прибиральниця увійшла до його зачиненого номера на п’ятому поверсі й виявила його лежачим у одязі на підлозі у ванній.

На місце події були викликані співробітники служби безпеки готелю та парамедики, але, незважаючи на спроби реанімувати принца, його визнали мертвим на місці.

Токсикологічні аналізи показали, що рівень алкоголю в крові принца Абдулли становив 222 мг на 100 мл крові — майже втричі вище за допустимий в Англії рівень для водіїв, який становить 80 мг.

У ході розслідування було встановлено, що цей рівень сам по собі перебував у межах, які потенційно могли призвести до коми.

Також у його організмі виявили цілий набір наркотиків, зокрема канабіс, а також протитривожні препарати, зокрема "Ксанакс".

Під час перебування в клініці Priory, за словами психіатра-консультанта доктора Вікторії Чаморро, він "добре реагував" на лікування, а детоксикація "пройшла без фізичних побічних ефектів".

"Він був чуйним і добрим до своїх однолітків, заводив друзів… Коли його виписали, то вирішили, що він не схильний до ризику самогубства. Його виписали разом із другом, але потім він не з’явився на заплановані онлайн-консультації через Zoom", — йдеться в її заяві.

Після виписки з клініки Priory принц Абдулла продовжив лікування у приватній клініці Rainford Hall у Сент-Геленсі, графство Мерсісайд, де перебування може коштувати близько 7000 фунтів стерлінгів на тиждень.

У Саудівській Аравії про смерть принца повідомляли вкрай скупо. Зазначили лише, що він помер за межами країни та де відбудеться прощання.

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