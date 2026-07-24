Наркотики и алкоголь: СМИ раскрыли скандальные обстоятельства смерти саудовского принца

Саудовский принц Абдулла бин Фахад бин Абдулла бин Абдулазиз бин Джалави аль Сауд, 29 лет, был обнаружен уборщицей на полу в ванной комнате своего роскошного номера отеля Marriott в Кенсингтоне.

В этой истории примечательно то, что инцидент скрывался почти год, так как обстоятельства смерти принца были очень скандальными. Член семьи, которая правит Саудовской Аравией, страной с очень строгими правилами, проходил лечение в клинике Priory Clinic в Роэмптон, на юго-западе Лондона, где реабилитационные процедуры могут стоить до 36 166 фунтов стерлингов в неделю, пишет Daily Mail.

В августе прошлого года, во время пребывания в этом учреждении, он прошел детоксикацию от алкоголя, бензодиазепинов и противотревожного препарата прегабалина.

Но вскрытие показало, что саудовский принц скончался от остановки сердца после употребления алкоголя, наркотиков и ряда других веществ.

Відео дня

Помощник коронера постановил, что его смерть была трагическим несчастным случаем, и пришел к выводу, что нет никаких доказательств того, что он намеревался покончить с собой.

Принц собирался прожить в отеле неделю. В последний раз его видели живым, когда он вышел покурить на улицу. На следующий день уборщица вошла в его запертый номер на пятом этаже и обнаружила его лежащим в одежде на полу в ванной.

На место происшествия были вызваны сотрудники службы безопасности отеля и парамедики, но, несмотря на попытки реанимировать принца, он был объявлен мертвым на месте.

Токсикологические анализы показали, что уровень алкоголя в крови принца Абдуллы составлял 222 мг на 100 мл крови – почти в три раза выше допустимого в Англии уровня для водителей, составляющего 80 мг.

В ходе расследования было установлено, что этот уровень сам по себе находился в пределах, которые потенциально могли привести к коме.

Также в его организме нашли целый набор наркотиков, включая каннабис, а также противотревожные препараты, включая Ксанакс.

Во время пребывания в клинике Priory, по словам психиатра-консультанта доктора Виктории Чаморро, он "хорошо реагировал" на лечение и что детоксикация "прошла без физических побочных эффектов".

"Он был отзывчивым и добрым к своим сверстникам, заводил друзей… Когда его выписали, то посчитали, что он не подвержен риску самоубийства. Его выписали вместе с другом, но затем он не явился на запланированные онлайн-консультации по Zoom", — говорится в ее заявлении.

После выписки из клиники Priory принц Абдулла продолжил лечение в частной клинике Rainford Hall в Сент-Хеленсе, графство Мерсисайд, где пребывание может стоить около 7000 фунтов стерлингов в неделю.

В Саудовской Аравии о смерти принца сообщали крайне скупо. Отметили только, что он умер за пределами страны и где пройдет прощание.

Напомним, Фокус ранее писал, что: